Orascom Development: gibt provisorische ungeprüfte Kennzahlen für die ersten neun Monate 21 bekannt. Der Immobilienumsatz erhöhte sich auf CHF 444.9 Mio, ein Anstieg um 51.1% im Vergleich zum Vorjahr

Orascom Development Holding (ODH) gibt provisorische ungeprüfte Kennzahlen für die ersten neun Monate 2021 bekannt. Der Immobilienumsatz erhöhte sich auf CHF 444.9 Millionen, ein Anstieg um 51.1% im Vergleich zum Vorjahr.

Altdorf, 12 Oktober 2021 - Orascom Development Holding (ODH) gibt vorläufige Immobilien- und Hotel-Kennzahlen für das 3. Quartal 2021 bekannt. Die vollständigen Ergebnisse für die ersten neun Monate 2021 werden Mitte November 2021 veröffentlicht.

Kennzahlen Immobilien 9M 2021:



Die Verkäufe im 3. Quartal 2021 erreichten CHF 166.5 Millionen, ein Anstieg um 62.3% im Vergleich zu CHF 102.6 Millionen im 3. Quartal 2020. Damit erhöhten sich der Immobilienverkäufe in den ersten neun Monaten 2021 auf CHF 444.9 Millionen, was einem Wachstum von 51.1% gegenüber der Vorjahresperiode entspricht. Die positive Umsatzdynamik, die im dritten Quartal des Jahres zu beobachten war, untermauert die starke Positionierung des Unternehmens in der Branche und seine Fähigkeit, mit massgeschneiderten Produkten von der bestehenden Nachfrage auf den lokalen Märkten zu profitieren.

2021 war ein Jahr, in dem ODH seine Positionierung weiter gestärkt hat, auf die Umsetzung der Projekte fokussierte und den Horizont weiter ausdehnte. Selbst mitten in der Pandemie stiessen die Immobilienprojekte in sämtlichen Destinationen auf erfreuliches Interesse. Die Gruppe nutzte Konsumentenumfragen, um die sich abzeichnenden Trends im Kaufverhalten der Kunden nach der Pandemie zu erkennen und dementsprechend eine Reihe von Produkten zu entwickeln, die deren Bedürfnissen entsprechen.

El Gouna bestätigt seine Position als "Destination of Choice" und verzeichnete einen Anstieg der Netto-Immobilienverkäufe um 67.3% auf CHF 177.5 Millionen in den ersten neun Monaten 2021 (9M 2020: CHF 106.1 Millionen). Makadi Heights, die aufstrebende Destination am Roten Meer, verzeichnet seit Anfang 2021 eine hervorragende Umsatzentwicklung. Der Nettoumsatz stieg um 146.0% auf CHF 49.7 Millionen im Vergleich zu CHF 20.2 Millionen in den ersten neun Monaten 2020. O West erzielte in den ersten neun Monaten 2021 einen Umsatz von CHF 134.3 Millionen, was einem Wachstum von 40.3% gegenüber den in der Vorjahresperiode erreichen CHF 95.7 Millionen entspricht.

Die Destinationen im Oman konnten trotz der immer noch bestehenden Lockdowns ein gesundes Umsatzvolumen erzielen. Der Umsatz von Jebel Sifah stieg um 66.2% auf CHF 24.6 Millionen (9M 2020: CHF 14.8 Millionen), während sich der Umsatz von Hawana Salalah sich um 2.9% auf CHF 10.7 Millionen erhöhte.

Luštica Bay, Montenegro, setzte seine positive Umsatzdynamik fort. Der Umsatz der Destination stieg um das 5.4-fache auf CHF 47.7 Millionen Vergleich zu CHF 8.8 Millionen vor einem Jahr.

Der Umsatzanstieg in allen Destinationen wurde durch höhere durchschnittliche Verkaufspreise und eine gestiegene Anzahl der verkauften Einheiten erzielt.

Kennzahlen Immobilien 9M 2021 im Vergleich zu 9M 2020:

Nettowert der verkauften Einheiten (CHF Mio) Anzahl verkaufter

Einheiten Durchschnittlicher Verkaufspreis (CHF/m2) Land Destination 9M 21 9M 20 Δ in % 9M 21 9M 20 Δ in % 9M 21 9M 20 Δ in % Ägypten El Gouna 177.5 106.1 67.3% 293 187 56.7% 3,516 3,337 5.4% Makadi 49.7 20.2 146.0% 255 132 93.2% 1,739 1,002 73.6% O West 134.3 95.7 40.3% 428 336 27.4% 1,741 1,434 21.4% Landverkäufe* - 37.5 - - - - - - - Oman Jebel Sifah 24.6 14.8 66.2% 76 86 (11.6%) 2,291 2,173 5.4% Salalah 10.7 10.4 2.9% 70 63 11.1% 2,038 2,130 (4.3%) Montenegro Luštica Bay 47.7 8.8 442.0% 82 13 530.8% 5,260 5,283 (0.4%) ODH Gruppe** 444.9 294.4 51.1% 1,207 822 46.8%

* Die Landverkäufe in 9M 20 beinhalten CHF 6.4 Millionen an Verkäufen in El Gouna und CHF 31.1 Millionen in O West.

** Der Nettoverkaufswert für 9M 21 beinhaltet drei verkaufte Einheiten in Fayoum für CHF 0.4 Millionen (9M 20: CHF 0.9 Millionen bei fünf verkauften Einheiten).

Kennzahlen Hotels 9M 2021:



Die Nachfrage im Hospitality-Bereich begann sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 zu verbessern, da sich der Impfstoffeinsatz beschleunigte und die Lockdowns in den einzelnen Ländern nachliessen, sodass das ODH Portfolio bis zum Q3 2021 an Umsatzdynamik gewann. Es war erfreulich, wieder mehr Gäste in den Hotels willkommen zu heissen, wobei die inländischen Freizeitbuchungen besonders gut waren, gefolgt von MICE-Business-Events (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) und einem leichten Aufschwung bei ausländischen Touristen, die in die ODH Destinationen zurückkehrten.

In Ägypten konnten die Hotels gemäss dem Regierungsdekret vom 4. Juli 2021 ihre Betriebskapazität auf 70% erhöhen. Die Hotels in El Gouna und Taba Heights haben von diesem Anstieg profitiert, mit einer Auslastung von 37% bzw. 10% in den ersten neun Monaten 2021 bzw. 52% und 22% im dritten Quartal 2021. El Gouna war Ziel verschiedener Charterflüge aus Deutschland sowie einigen osteuropäischen Ländern. Ausländische Gäste repräsentierten rund 35% der Gesamtbelegung in El Gouna während des dritten Quartals 2021. ODH ist weiterhin optimistisch für die ägyptischen Destinationen und erwartet einen anhaltend positiven Trend für vierte Quartal 2021.

Die Hotels im Oman waren von den Covid-19 basierten Restriktionen und den von der Regierung verhängten lokalen Schliessungen weiterhin stark betroffen. Hawana Salalah hatte nur ein Hotel in Betrieb mit einer Auslastung von 9%. Positiv ist, dass das Land im September 2021 seine Grenzen öffnete, was ODH in Kombination mit der Wiederaufnahme von Charterflügen aus Osteuropa positive Aussichten für vierte Quartal 2021 gibt.

Das Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist weiterhin eines der leistungsstärksten Hotels der Gruppe mit einem Anstieg der Belegungsrate um 12 Basispunkte auf 49% in den ersten neun Monaten 2021 im Vergleich zu 37% vor einem Jahr. Die verbesserte operative Performance wird durch den temporären lokalen Markt angetrieben, während ein stabiler Aufwärtstrend aus den internationalen Märkten, vor allem aus Deutschland und Russland, festzustellen ist.

Luštica Bay in Montenegro verzeichnete in den ersten neun Monaten 2021 gute Fortschritte. Die zusätzlichen Aktivitäten zur Steigerung der Gesamtattraktivität der Destination, unterstützt durch die regionalen Verkaufsbemühungen sowie günstige Wetterbedingungen, trugen zur allgemeinen Attraktivität des Reiseziels bei. Die Belegungsrate stieg von 18 % im Vorjahr auf 45% in den ersten neun Monaten 2021.

Kennzahlen Hotels 9M 2021 im Vergleich zu 9M 2020:

Belegungsrate in % Durschnittlicher Zimmerpreis (CHF) Umsatz je Zimmer (CHF) Bruttogewinn je Zimmer (CHF) Destination 9M 2021 9M 2020 9M 2021 9M 2020 9M 2021 9M 2020 9M 2021 9M 2020 El Gouna 37% 27% 86 72 43 28 16 3 Taba Heights 10% 13% 31 28 5 6 (3) (6) Fayoum 15% 14% 69 77 16 18 (2) 1 Salalah 9% 26% 102 118 11 46 (14) 4 Jebal Sifah 39% 25% 99 106 70 51 (3) (8) UAE 49% 37% 129 117 98 70 16 11 Montenegro 45% 18% 211 145 158 58 23 (47)

Über Orascom Development Holding (ODH):

ODH ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan neun Destinationen: Vier in Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman, Lustica Bay in Montenegro sowie Andermatt in der Schweiz. Die Aktien von Orascom Development Holding (ODH) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. ODH hat kürzlich O West lanciert, die neueste Erweiterung ihres Portfolios und ihr erstes Projekt in Kairo, Ägypten, in der Stadt des 6. Oktober.



