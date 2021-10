Veröffentlichte Ergebnisse beschreiben den Einsatz von Point-of-Care-Bildgebung zur Früherkennung und proaktiven Behandlung von wundbedingter Zellulitis

TORONTO, 12. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., das führende Unternehmen im Bereich der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung für die Echtzeit-Detektion von Wunden mit erhöhter Bakterienbelastung, gab die Veröffentlichung einer unabhängigen prospektiven Beobachtungsstudie im International Wound Journal1 bekannt, in der die Auswirkungen der Aufnahme der Fluoreszenz-Bildgebung in die Standardversorgung für die Diagnose und Behandlung von wundbedingter Zellulitis untersucht werden. Dr. Charles Andersen, Chirurg am Madigan Army Medical Center, leitete diese Studie über wundbedingte Zellulitis, die als Eindringen von Bakterien aus chronischen Wunden in die angrenzende Dermis definiert ist.