Schwung im DAX lässt deutlich nach

Dabei konnte sich der DAX zunächst weiterhin an der Oberseite orientieren und den Ausbruch aus der Range, die wir in der Sonntagsanalyse am 16.04.2023 gezeigt hatten, ausbauen (Rückblick):

Damit gehen wir direkt auf das Chartbild des DAX ein.

DAX markiert erneut ein Jahreshoch

In den letzten Wochen stand der DAX nach einem neuen Jahreshoch immer wieder direkt unter Druck. Genau dieses Verhalten besprachen wir zum Wochenstart gestern ausführlich (Rückblick):

Es war auch mein favorisiertes Setup zum gestrigen Eröffnungshandel. Zunächst wartete ich das neue Jahreshoch ab, um dann entsprechend auf die Konsolidierung zu setzen:

Dabei schwächte sich das Momentum erneut ab. Eine neue Aufwärtstrendlinie für den April hatten wir gestern markiert und nach dem ersten Handelstag der Woche gehe ich dazu über, in die kleinere Zeiteinheit zu wechseln, um den Trend optisch einzufangen:

Letztlich wurde auch dieses neue Jahreshoch wieder abverkauft. Im weiteren Handel dann sogar das GAP zu Donnerstag sehr genau geschlossen, welches wir uns ebenfalls zum Wochenstart angesehen hatten.

Entsprechende Markierungen nehme ich für den heutigen Handel hier direkt mit auf:

Genau dieses Setup ist auch bei geringer Volatilität zu sehen. Für die letzten Hochs werte ich dies hier einmal grafisch aus:

Für die heutige Eröffnung scheint der Freitagsschlusskurs noch einmal relevant zu werden. Wir liegen in der Vorbörse genau auf dieser Marke von 15.807 Punkten:

Immerhin haben wir dadurch erneut eine Kurslücke vor Augen, die man im Abgleich mit den Daten der Börse Frankfurt heute auf der Oberseite findet:

Wall Street weiterhin impulslos

Die Aktienmärkte an der Wall Street starteten ruhig in die neue Handelswoche. Das jeweilige GAP im Dow Jones und der Nasdaq wurde direkt nach der Eröffnung geschlossen und damit dann auch erst einmal wieder ein Richtungswechsel vollzogen. Mein Trading des Nasdaq zeige ich Dir hier gern noch einmal auf:

Im weiteren Verlauf testete der Nasdaq erneut den 13.000er-Bereich und schaffte in der letzten Handelsstunde den Umschwung zurück zur Pluszone. Damit stand ein weiterer Konsolidierungstag an:

Die Schlusskurse an der Wall Street wichen nur minimal vom Freitagabend ab:

Heute dürften die nächsten Quartalszahlen aus der Vorbörse maßgeblich für den Verlauf in den USA werden.

Termine an der Börse für den Dienstag

Einen Blick auf die weiteren Quartalszahlen der Woche, die nun zum ersten Quartals 2023 einen Blick in die Bilanzen der US-Unternehmen gewähren, findest Du hier:

Neben den Quartalszahlen gibt es auch Daten aus makroökonomischer Sicht. Heute steht die ZEW Umfrage in Deutschland und die Eurozone für 11.00 Uhr auf der Agenda.

14.30 Uhr folgend dann aus den USA die Baubeginne, Baugenehmigungen und deren Änderungen. Im weiteren Verlauf widmen wir uns dem Redbook Index der Kaufhausumsätze und starten mit den Quartalszahlen von Goldman Sachs in den neuen Handelstag.

Alle Termine des Tages für Deutschland, die EU und Amerika sind hier noch einmal aufgelistet:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

