Manganese X Energy verbessert weiterhin die Aufbereitung im Projekt Battery Hill für eine skalierbare und kosteneffiziente Produktion von hochgradigem Batteriematerial, das für die Elektrofahrzeug-/Energiespeichermärkte entscheidend ist

Montréal, Québec, Kanada. 12. Oktober 2021. Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (OTC: MNXXF) („Manganese X", „MN" oder das „Unternehmen") stellt ein Update und die Ergebnisse seiner Aufbereitungsarbeiten und metallurgischen Arbeiten der Phase 3 zur Unterstützung der derzeit laufenden vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, „PEA") bereit. Die metallurgischen Arbeiten der Phase 3 führen weiterhin zu Verbesserungen des Arbeitsablaufdiagramms, das eine beträchtliche Kostenreduzierung bei der Produktion hochgradigen Batteriematerials für die Verwendung in Elektrofahrzeugen und als Energiespeichermaterialien. Diese Arbeiten sind ein wesentlicher Bestandteil für die Durchführung unserer bevorstehenden PEA, da die metallurgische Aufbereitung eine wichtige wirtschaftliche Komponente des Projekts darstellt. Die PEA wird die wirtschaftliche und kommerzielle Rentabilität der Produktion von hochreinen Manganprodukten in Batteriequalität aus dem Projekt Battery Hill in der Nähe von Woodstock, New Brunswick, Kanada, charakterisieren und bewerten.

Martin Kepman, CEO, kommentiert: „Wir verbessern weiterhin die Wirtschaftlichkeit unseres Arbeitsablaufdiagramms. Mangan wird in Zukunft ein sehr gefragter Rohstoff für die Batteriechemie sein, da immer mehr Hersteller von Kobalt abrücken. Der Schlüssel wird darin liegen, eine kosteneffektive Produktion zu gewährleisten, die eine Skalierbarkeit ermöglicht. Aufgrund unseres strategischen Standorts in New Brunswick nahe der US-Grenze sind wir für die Belieferung der nordamerikanischen Lieferkette gut positioniert."

Manganese X, zusammen mit Kemetco Research Inc. („Kemetco"), erwartet, dass die Arbeiten der Phase 3 in der Woche des 25. Oktober 2021 oder später abgeschlossen werden. Zu den Ergebnissen wird auch die Herstellung von Proben hochreinen Mangansulfat-Monohydrat (High Purity Manganese Sulphate Monohydrate – „HPMSM“) mit EV-konformen Verunreinigungsniveaus gehören, einem Produkt, das als Vorläufermaterial für die Kathodenherstellung gefragt ist.

Die wichtigsten Punkte

- Kemetco hat mit der Lieferung eines vollständigen Arbeitsablaufdiagramms und der Einleitung von Tests in einem geschlossenen Kreislauf (Locked-Cycle Tests) zur Bestätigung der hohen prognostizierten Gewinnungsrate von ausgelaugtem Mangan in ein hochreines Mangansulfat-Monohydrat-Produkt (HPMSM) einen wichtigen Meilenstein in den laufenden Verfahrensentwicklungstests der Phase 3 erreicht.