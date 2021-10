TransCold Distribution, führender Vertriebshändler von Unilever, nimmt Komo Plant Based Foods in sein Vertriebsportfolio auf

Vancouver (British Columbia), 12. Oktober 2021. Komo Plant Based Foods Inc. (CSE: YUM, OTCQB: KOMOF, FRA: 9HB) („Komo“), ein Unternehmen für hochwertige Tiefkühlkost auf pflanzlicher Basis, gibt bekannt, dass TransCold Distribution Ltd., ein führender Tiefkühlkosthändler, Komo Plant Based Foods in sein Produktportfolio aufgenommen hat, das es in ganz Kanada vertreibt.

TransCold Distribution ist ein Großhandelslieferant von Tiefkühlkost und Speiseeis im Westen Kanadas und im Westen der USA und beliefert über 10.000 Vertriebsstellen, einschließlich großer Lebensmittelgeschäfte, Drogeriemärkte, Einzelhandelsketten, Lebensmitteldienste und unabhängiger Einzelhändler. TransCold ist der führende Vertriebshändler von Unilever und verfügt über 14 Standorte in Kanada und im Westen der USA, die über 1.200 Produkte von über 40 unterschiedlichen Marken vertreiben. Zu den Kunden von TransCold in Kanada zählen Safeway, Save on Foods, Loblaws, Real Canadian Superstore, Fresh Co, Thrifty Foods, Whole Foods, Walmart, Nesters Market, Buy-Low Foods, Walmart, Costco, 7-Eleven, Shoppers Drug Mart, SPUD.ca und Pomme Natural Market.

„TransCold ist stolz darauf, Komo Plant Based Foods in sein Portfolio aufzunehmen. Wir expandieren weiter, indem wir die hochwertigsten Produkte in die Regale der Lebensmittelgeschäfte und in die Haushalte der Verbraucher in ganz Kanada und den USA bringen“, sagte Melissa Leung, President von TransCold.

Komo bereitet sich zurzeit auf die erste Bestellung von TransCold vor, die voraussichtlich noch diese Woche abgeholt werden wird.

Über TransCold

TransCold ist der führende Großhandelslieferant und Vertriebshändler von Speiseeis und Tiefkühlkost im ganzen Westen Kanadas und bietet darüber hinaus einen prompten Vertrieb, Kühllagerung und externe Logistik. TransCold bietet einen exklusiven Zugang zu den bekanntesten und beliebtesten Tiefkühlmarken der Welt, einschließlich Halo Top, Breyers, Magnum, Ben & Jerry‘s, Melona, Coconut Bliss, Chapmans, Agropur und viele weitere Eismarken.

TransCold Distribution Ltd. wickelt den Vertrieb in British Columbia, Alberta, den Northwest Territories und Yukon in Kanada über ein Netzwerk von Unternehmensrouten und Untervertriebshändlern ab. TransCold Distribution (USA) Inc. wickelt den Vertrieb in den Bundesstaaten Oregon und Washington sowie im Süden Kaliforniens vorwiegend über ein Netz von Unternehmensrouten ab.