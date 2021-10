financial.de - Biotech CCI: 'Es gibt noch kein Medikament gegen COVID-19, weil die Medizin in den vergangenen 60 Jahren die Infektionskrankheiten vernachlässigt hat.'

Biotech CCI: "Es gibt noch kein Medikament gegen COVID-19, weil die Medizin in den vergangenen 60 Jahren die Infektionskrankheiten vernachlässigt hat."

Sepsis steht wieder im Fokus von Investoren und Politik. Denn was nur wenige wissen, auch Covid-19 führt bei schwerem Verlauf zum septischen Schock und Multiorganversagen. Ein wirksames Medikament ist weiterhin nicht auf dem Markt. Denn die Medizin hat in den vergangenen 60 Jahren die Infektionskrankheiten vernachlässigt.

Im Interview erläutert Dr. Andreas Bergmann - er hält u.a. 121 Patente und war als Mitgründer an dem erfolgreichen Millionen-Exit der B.R.A.H.M.S. AG beteiligt - Details und Hans Hinkel zeigt, wie Privatanleger vom neuen Interesse an Sepsis profitieren können. Mehr dazu auch im Webinar am 21.10.2021 um 18 Uhr: Anmeldung hier (https://register.gotowebinar.com/register/3341428349596538636)

Financial.de: Sepsis spielt auch bei Covid-19 eine Rolle. Bei schweren Verläufen kommt es häufig vom septischen Schock und Multiorganversagen.

Dr. Bergmann: Richtig. Covid-19 hat aufgedeckt, dass die Medizin in den vergangenen 60 Jahren die Infektionskrankheiten vernachlässigt hat. Dadurch bekommt unser Thema jetzt wieder mehr Aufmerksamkeit - von Investoren und der Politik. Denn Medikamente können Covid-19 zwar nicht verhindern, aber die Intensivbehandlungen und Sterblichkeit deutlich reduzieren. Dazu wollen wir beitragen. Davon abgesehen starben schon vor Covid-19 weltweit jährlich 11 Millionen Menschen mit oder an einer Sepsis. Der Bedarf ist also riesig.

Financial.de: Sepsis gilt als schwieriges Thema. Was reizt Sie so daran?

Dr. Bergmann: In der Tat wird die Sepsis seit Jahren von der Pharmaindustrie gemieden. Meiner Meinung wurde in der Vergangenheit der falsche Ansatz gewählt. Es wurde nach einem Medikament gesucht, dass allen Patienten nutzt. Dafür ist die Sepsis mit einer Vielzahl von lebensbedrohlichen Krankheitsverläufen zu komplex. Unser Ansatz ist die Präzisionsmedizin. Dabei haben wir in den vergangenen Jahren zunächst die eigentliche Todesursache der Sepsis-Patienten identifiziert. Auf Basis der jeweiligen Diagnose kann dann individuell therapiert werden. Unser Ansatz ist bisher sehr erfolgreich.