Zum 30. Juni 2021: ÖKOWORLD gibt deutliche Erhöhung des Jahresüberschusses bekannt / Für das erste Halbjahr 2021 wird ein Jahresüberschuss von 27,4 Mio. Euro erwartet

Hilden bei Düsseldorf (ots) - Die ÖKOWORLD AG gibt bekannt, dass sie im Rahmen der Arbeiten zur Aufstellung des Halbjahresabschlusses per 30.06.2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von voraussichtlich ca. 27,4 Mio. Euro erwartet. Dies stellt eine deutliche Erhöhung gegenüber dem Jahresüberschuss der ÖKOWORLD AG im ersten Halbjahr 2020 in Höhe von EUR 7,4 Mio. dar.



Auf Konzernebene wird per 30.06.2021 ein Jahresüberschuss in Höhe von voraussichtlich ca. EUR 33,9 Mio. erwartet. Auch dies stellt eine deutliche Erhöhung gegenüber dem Jahresüberschuss des ersten Halbjahres 2020 auf Konzernebene in Höhe von EUR 8,4 Mio. dar.