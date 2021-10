Griffin Mining meldet Produktion für drittes Quartal 2021

3 Monate per 30. September 2021 3 Monate per 30. Juni 2021 3 Monate per 30.September 2020 Geförderte Erze Tonnen 306,966 241,112 248,361 Verarbeitete Erze Tonnen 291,737 275,576 236,078 Zink in Konzentrat Produziert Tonnen 11,607 11,645 7,758 Produziertes Gold in Konzentrat Ozs 3,848 4,080 4,906 Produziertes Silber in Konzentrat Ozs 68,549 81,098 82,788 Blei im produzierten Konzentrat Tonnen 304 327 400 Durchschnittlich erhaltener Zinkpreis pro Tonne USD 2,258 2,224 1,595 Durchschnittlich erhaltener Goldpreis pro Unze USD 1,693 1,684 1,778 Durchschnittlich erhaltener Silberpreis pro Unze USD 19.6 20.4 19.3 Durchschnittlich erhaltener Bleipreis pro Tonne USD 2,304 2,026 1,564

Das geförderte und verarbeitete Erz hat nun ca. 100.000 Tonnen Erz pro Monat erreicht, die alle aus der Zone III gewonnen wurden, während die Zone II noch nicht in Produktion gegangen ist. Die im dritten Quartal 2021 verarbeiteten Tonnen lagen um 5,9 % über denen des zweiten Quartals 2021, während ein geringfügiger Rückgang des Zinkhauptgehalts zu einer Zinkmetallkonzentratproduktion führte, die mit der des zweiten Quartals 2021 übereinstimmt.

Der Vorstandsvorsitzende Mladen Ninkov kommentierte: "Die Betriebsergebnisse des dritten Quartals knüpfen an die hervorragenden Produktionsergebnisse des zweiten Quartals an. Besonders erfreut bin ich über den normalisierten Durchsatz, der in der Caijiaying-Mine im Quartal erstmals über 100.000 Tonnen pro Monat lag. Dies verheißt außerordentlich viel Gutes für das nächste Jahr, wenn das chinesische Neujahrsfest, die Olympischen Winterspiele und die Para-Olympischen Spiele am Ende des ersten Quartals 2022 zu Ende gehen. Dennoch bleiben wir für den Rest des Jahres 2021 angesichts einer möglichen Einschränkung aller Abbau- und Verarbeitungsaktivitäten, einschließlich Caijiaying, im Vorfeld der Olympischen Winterspiele vorsichtig. ”

Die Aktien von Griffin Mining Limited sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM). Griffin Mining Limited besitzt und betreibt über sein 88,8 %-iges Joint Venture in China die Zink-Gold-Mine Caijiaying, eine rentable Mine, die Zink, Gold, Silber und Bleimetalle in Konzentraten produziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens www.griffinmining.com

