LYNX Carl Zeiss Meditec: Langsam könnte man an den Einstieg denken Es ist keine vier Wochen her, da war die Carl Zeiss Meditec-Aktie von der Bewertung her deutlich zu teuer. Doch mittlerweile hat die Aktie eine schon jetzt weitreichende Korrektur vollzogen und nähert sich bei überkaufter Markttechnik einer solide wirkenden Supportzone.