Valneva-Aktie weiter unter Druck. Zerplatzt jetzt etwa der Traum? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 12.10.2021, 08:45 | | 15 0 12.10.2021, 08:45 | Foto: www.anlegerverlag.de “Was ist da los?“ mag sich der ein oder andere Valneva-Aktionär derzeit fragen. Denn nach dem kräftigen Minus gestern gehen die Kurse heute im vorbörslichen Handel direkt weiter in die Knie. Dabei sollte es doch im Oktober in Sachen Impfstoff so richtig losgehen. Weiß hier eventuell schon jemand mehr? Anmerkung der Redaktion: Wie geht es für die Valneva-Aktie jetzt weiter? Wo liegen die Risiken? Wie hoch sind die Gewinnchancen? Die komplette Analyse können Sie hier anfordern. Valneva hat im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen einen Corona-Impfstoff auf Totviren-Basis entwickelt. Damit, so die Überzeugung, werde das Impfangebot deutlich weiter ausgeweitet, um auch Impfunwillige zu überzeugen. Im Oktober wollte Valneva nun Ergebnisse präsentieren und noch im vierten Quartal die Notfallzulassung erlangen… Glaubt man jedoch der Entwicklung der Valneva-Aktie, könnte dieser Traum zerplatzen. Denn gestern verlor der Kurs über drei Prozent an Wert und schloss im Bereich der zuvor hart umkämpften 12-Euro-Marke. Heute geht es direkt weiter nach unten. An der Börse wird es also turbulent für Valneva. Doch wie sollten sich Anleger jetzt verhalten? Alle Aktien verkaufen? Oder vielleicht sogar nachkaufen? Antworten auf diese Fragen lesen Sie unserem exklusiven eBook, das Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer