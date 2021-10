Bayer: Gute Nachrichten beflügeln den Kurs. Gelingt heute der Befreiungsschlag?

Bayer konnte zuletzt endlich mal wieder positive Schlagzeilen vermelden. Zunächst gewann der Konzern erstmals einen Rechtsstreit in den USA in der unsäglichen Glyphosat-Affäre. Schließlich vermeldete der Chemie-Riese auch die Ankündigung, die Sparte Environmental Science Professional (ESP) auf dem Markt zu werden. Erste Interessenten seien ebenfalls bereits gefunden. Der kolportierte Preis dürfte im Bereich von zwei Milliarden Euro liegen…

Dazu passt die Entwicklung an der Börse. Denn Bayer kletterte gestern auf 48,62 Euro, wobei die Aktie im Hoch sogar auf 49,11 gelaufen war. Damit notiert der Kurs so hoch wie seit dem 5. August nicht mehr! Seitdem war Bayer gleich mehrfach an der Rückeroberung der Marke von 48 Euro gescheitert. Sofern die Aktie nun nicht unmittelbar wieder unter diese Grenze zurückfällt, könnte der Ausbruch dieses Mal gelingen.

Doch was für ein solcher Anstieg mittelfristig bedeuten? Und wie wahrscheinlich ist der Ausbruch überhaupt? Wo liegen die Risiken für Anleger? Antworten auf all diese Fragen finden Sie in unserem brandneuen eBook, das Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Bayer-Analyse einfach hier klicken.