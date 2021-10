Moderna am Boden zerstört! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 12.10.2021, 08:52 | | 16 0 12.10.2021, 08:52 | Foto: www.anlegerverlag.de Nichts zu lachen gibt es heute für Moderna-Aktionäre. So rauscht der Kurs rund zwei Prozent in den Keller. Damit rangiert der Titel am Ende aller Werte. Stehen die Bären jetzt dauerhaft auf der Kommandobrücke oder wie geht es weiter? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Moderna der letzten drei Monate.

Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. Denn dadurch kommt die nächste wichtige Haltezone immer näher. Aus heutiger Sicht müsste die Aktie nur rund drei Prozent zurücksetzen, um neue Monatstiefs herauszubilden. Bisher liegt dieser untere Wendepunkt bei 253,90 EUR. Spannung ist also in jedem Fall geboten. Der Durchschnitt der vergangenen 200 Tage lässt sich auf 227,94 EUR errechnen. Das große Bild wird also von Aufwärtstrends dominiert. Die Kurspfeile im mittelfristigen Anlagehorizont zeigen nach unten, weil die Aktie unterhalb der dafür maßgeblichen 50-Tage-Linie bei derzeit 338,97 EUR notiert.

