Billy Goat Brands beruft den Kaffeefachmann Strother Simpson in den Beirat

Vancouver, British Columbia – 12. Oktober 2021 Billy Goat Brands Ltd. („Unternehmen“ oder „GOAT“) (CSE: GOAT), eine Risikokapitalplattform, die sich auf die Identifizierung, Förderung und Inkubation von Unternehmen mit Schwerpunkt auf Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) in der blauen Wirtschaft konzentriert, freut sich, die Berufung von Strother Simpson in den GOAT-Beirat bekannt zu geben. Herr Simpson verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Revolutionierung des Marktes für Cold Brew Coffee, einschließlich der Entwicklung und Formulierung entsprechender Rezepte. GOAT erwartet, dass die Ernennung dem Unternehmen helfen wird, für die KOLD-Produktlinie von FunGuys Beverages schnelles Wachstum zu erreichen. Die KOLD-Linie besteht derzeit aus biologischen Chaga- und Igelstachelbart-Pilzen, die in kalt gebrühten Kaffee eingearbeitet werden, um für Verbraucher ein nachhaltigeres und gesünderes Kaffeeritual zu schaffen.

Herr Simpson ist der Gründer und leitende Lebensmittelwissenschaftler von Brew N Bottle. Er hat Getränke- und Flüssigaromazutaten vom Konzept und der Rezepturformulierung bis zum Prototyp und der Anwendung des Endprodukts hin entwickelt und produziert. Herr Strother war entscheidend am Ausbau der Branche für Cold Brew Coffee in Nordamerika beteiligt. Er hat mit verschiedenen bekannten Kaffeeproduzenten an der Entwicklung neuer Produkte gearbeitet, darunter Arizona Tea, Hershey (NYSE: HSY), McDonald‘s (NYSE: MCD), Seattle‘s Best, Starbucks (NASDAQ: SBUX), Wendy‘s (NASDAQ: WEN) und Whole Foods Market (NASDAQ: AMZN). Außerdem hat Herr Simpson ein patentiertes Verfahren entwickelt, das die Haltbarkeit und Qualität von kalt gebrühtem Kaffee verlängert.

Laut Technavio wird der Markt für Cold Brew Coffee bis zum Jahr 2025 voraussichtlich 1,37 Milliarden US-Dollar erreichen; dies bei einer kumulativen jährlichen Wachstumsrate („CAGR“) von 26,45 % für den Zeitraum 2021–2025. Da die Nachfrage nach innovativen Produkten im Cold-Brew-Segment des gesamten Kaffeemarktes weiter steigt, ist das Unternehmen überzeugt, dass Herrn Simpsons Erfolgsbilanz in der Produktinnovation und sein umfassendes Wissen eine wichtige Bereicherung für den Beirat darstellen werden. GOAT wird FunGuys Beverages sowohl Kapital als auch fortlaufendes Fachwissen zur Verfügung stellen, um diesen Beteiligungsnehmer darin zu unterstützen, seine KOLD-Produktlinie auszubauen und Marktanteile zu gewinnen.