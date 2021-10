Vicinity Motor Corp. gibt Unternehmens-Update und Finanzprognose für 2022 bekannt

Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2022 aufgrund der starken Verkaufsdynamik in Nordamerika einen Umsatz von über 140 Millionen Dollar

VANCOUVER, BC – 12. Oktober 2021 – Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FRA:6LGA) („Vicinity Motor“ oder das „Unternehmen“), ein führender nordamerikanischer Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, hat heute ein Unternehmens-Update und eine Finanzprognose für 2022 abgegeben.

Bis zum 31. Dezember 2022 rechnet Vicinity Motor mit der Auslieferung von über 95 Bussen der Serie Vicinity Classic, 75 Elektrobussen und Fahrgestellen der Serie Vicinity Lightning, 200 Elektro-Lkws der Serie VMC 1200 und 300 Elektrofahrzeugen der Serie Vicinity Optimal. Zum Jahresende bedeuten diese Zahlen einen Umsatz von über 140 Millionen Dollar. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein bereinigtes EBITDA von über 10 Millionen Dollar erwartet, mit erheblichem Potenzial nach oben.

Das Unternehmen rechnet für 2021 mit der Auslieferung von über 130 Vicinity-Classic-Bussen. Wie andere Fertigungs- und Transportunternehmen hat auch Vicinity Motor bei einigen Zulieferern und Spediteuren vorübergehende Verzögerungen erfahren, wodurch sich die Auslieferung von mehr als 20 Bussen verzögert hat und nun 2022 statt 2021 erfolgen wird.

„Die laufenden Verkaufsaktivitäten für alle unsere Fahrzeuglinien positionieren uns für ein starkes Jahr 2022“, sagte William Trainer, Chief Executive Officer der Vicinity Motor Corp. „Auf der Grundlage unseres aktuellen Auftragsbestands und unserer umfangreichen Pipeline erwarten wir bis 2022 ein starkes Umsatzwachstum mit zusätzlichen kurzfristigen Kundenaufträgen. Um diese beträchtliche Nachfrage zu befriedigen, wird unser Montagewerk im Bundesstaat Washington voraussichtlich Mitte 2022 den Betrieb aufnehmen und damit die Fertigung von Fahrzeugen in den USA einleiten.

„Unser kürzlich abgeschlossener exklusiver Reseller-Vertrag mit Optimal EV und die Kooperationsvereinbarung mit der Geschäftseinheit EAVX von JB Poindexter werden im neuen Jahr ebenfalls zu Umsatzwachstum führen. Wir freuen uns darauf, weiterhin Finanzergebnisse und Umsätze in Rekordhöhe zu erzielen, sowohl mit unserer klassischen Produktlinie als auch mit unseren neuen Linien bahnbrechender Elektrobusse und -Lkws. Ich war noch nie so zuversichtlich, was die Zukunft und das Potenzial für eine langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre von Vicinity Motor Corp. angeht“, sagte Herr Trainer abschließend.