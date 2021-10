Gerresheimer auf dem Wachstumspfad

Düsseldorf (ots) -



- Umsatz im Kerngeschäft wächst im dritten Quartal organisch um 9,8 Prozent

- Strategische Neuausrichtung zum innovativen Lösungsanbieter für Biotech,

Pharma und Beauty zeigt Wirkung

- Die Adjusted EBITDA-Marge liegt im dritten Quartal organisch im Kerngeschäft

bei 20,9 Prozent

- Bereinigtes Ergebnis je Aktie steigt im dritten Quartal organisch um 5,2

Prozent

- Prognose für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt



Die Gerresheimer AG hat im dritten Quartal 2021 das Umsatzwachstum weiter

beschleunigt. "Das dritte Quartal belegt erneut, dass unsere Wachstumsstrategie

erfolgreich ist. Die starke und weiter steigende Nachfrage nach unseren

innovativen und nachhaltigen Lösungen zeigt, dass unsere Transformation greift.

Als innovativer Lösungs- und Plattformanbieter sind wir ein starker Partner für

unsere Biotech-, Pharma- und Kosmetikkunden. Unser breites Portfolio an High

Value Solutions, Devices und Produkten ist einzigartig. Zusätzlich bietet unser

globaler Footprint ein starkes Fundament", sagte Dietmar Siemssen, CEO der

Gerresheimer AG. "Das Jahr 2021 wird den Erfolg unserer Wachstumsstrategie

insgesamt klar bestätigen."





Im dritten Quartal 2021 hat die Gerresheimer AG einen Konzernumsatz von 382 Mio.Euro erzielt. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahresquartal organischum 10,0 Prozent gewachsen, im Kerngeschäft um 9,8 Prozent. In den ersten neunMonaten ist das Unternehmen im Kerngeschäft organisch um 6,9 Prozent gewachsen.Der Geschäftsbereich Plastics & Devices legte im dritten Quartal 2021 organischum 8,0 Prozent zu. Die Nachfrage nach vorfüllbaren Spritzen war hoch. Außerdemwuchs das Geschäft mit Kunststoffverpackungen sowie das Engineering- undWerkzeuggeschäft. Der organische Umsatz im Geschäftsbereich Primary PackagingGlass ist um 12,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. DasPharmageschäft profitierte dabei vor allem von der weiterhin wachsendenNachfrage nach unseren Lösungen für Biotech-Medikamente. Positiv wirkte auch diegestiegene Nachfrage nach Lösungen für Kosmetik.Im Kerngeschäft belief sich das Adjusted EBITDA auf 79 Mio. Euro. Die organischeAdjusted EBITDA-Marge im Kerngeschäft erreichte 20,9 Prozent. In den ersten neunMonaten des Geschäftsjahres betrug die organische Adjusted EBITDA-Marge imKerngeschäft 21,1 Prozent. Die Kosten für Rohstoffe wie Kunststoffgranulat,Strom und Gas sind in den letzten Monaten weiter deutlich angestiegen. DieserInflation bei den Produktionskosten steuert Gerresheimer mit angemessenen undkurzfristig wirksamen Maßnahmen entgegen.Das bereinigte Konzernergebnis lag im dritten Quartal bei 32 Mio. Euro. Dasbereinigte Ergebnis je Aktie betrug organisch 1,01 Euro, ein Wachstum von 5,2Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten desGeschäftsjahres belief sich das organische Wachstum des bereinigten Ergebnissesje Aktie auf 16,3 Prozent.Gerresheimer bestätigt erneut seine Prognose für das laufende Geschäftsjahrsowie seinen mittelfristigen Ausblick. Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dassdas Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 mit Blick auf dasorganische Umsatzwachstum am oberen Ende der angekündigten Spanne erreichenwird, während sich die Adjusted EBITDA-Marge am unteren Ende einfinden wird.Unabhängig von den steigenden Rohstoff- und Energiekosten ist das Unternehmen imBegriff, seine absoluten Ziele für das Adjusted EBITDA zu erreichen.PrognoseAusblick für das Geschäftsjahr 2021 (Kerngeschäft, währungsbereinigt):- Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich- Adjusted EBITDA-Marge zwischen 22 und 23 Prozent- Verbesserung des bereinigten Ergebnisses je Aktie um rund 10 ProzentMittelfristig (Kerngeschäft, währungsbereinigt):- Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich- Adjusted EBITDA-Marge von rund 23 Prozent- Verbesserung des bereinigten Ergebnisses je Aktie um mindestens 10 Prozent proJahrDie Mitteilung zum dritten Quartal 2021 finden Sie unter:https://www.gerresheimer.com/unternehmen/investor-relations/berichte