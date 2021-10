JPMORGAN stuft GERRESHEIMER AG auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 87,10

Kursziel alt: 87,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 87,10 Euro belassen. Der Spezialverpackungshersteller habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion auf die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal. Die leicht angepassten Jahresprognosen des Unternehmens lägen nun auf dem Niveau, das bereits am Markt erwartet werde. So rechnet das Unternehmen nun beim Umsatzwachstum mit dem oberen Ende der Zielspanne und bei der operativen Gewinnmarge eher mit dem unteren Ende der Spanne./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2021 / 07:17 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2021 / 07:17 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.