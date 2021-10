GOLDMAN SACHS stuft Safran auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Safran auf "Buy" mit einem Kursziel von 147 Euro belassen. Die schrittweise Erholung des französischen Technologiekonzerns dürfte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben, schrieb Analyst Chris Hallam in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / 19:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben