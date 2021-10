GOLDMAN SACHS stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jean-Francois Neuez

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3,00

Kursziel alt: 2,95

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,95 auf 3,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftstrends der vergangenen Quartale dürften sich im dritten Quartal fortgesetzt haben, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick für die italienischen Banken. Während die Entwicklung der Gebühren weiter stütze, zeigten die Zinseinnahmen ein durchwachsenes Bild. Die Aktie von Intesa Sanpaolo biete eine der höchsten Dividendenrenditen in der Branche. Zudem sollte die Gewinnausschüttungsquote an die Aktionäre über den Zielen des Managements liegen./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / 21:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.