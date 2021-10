Bayerische Börse AG: FinTech aifinyo stellt Weichen für weiteres Wachstum

Kapitalerhöhung mit öffentlichem Angebot:

FinTech aifinyo stellt Weichen für weiteres Wachstum



Die aifinyo AG, ein FinTech aus Dresden, das seit Dezember 2018 im Mittelstandssegment m:access notiert ist, führt eine Kapitalerhöhung mit einem öffentlichen Angebot auf Grundlage eines von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekts durch. Es werden bis zu 364.181 Aktien zum Festpreis von 34,15 Euro je Aktie (ISIN DE000A3E5CQ8) emittiert. Zum Einsatz kommt dabei das Zeichnungstool der Börse München. Die Zeichnungsfrist beginnt mit dem heutigen 12. Oktober und endet - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung - am 29. Oktober 2021.

"Mit dem eingesammelten Kapital wollen wir sowohl organisch als auch anorganisch unser Wachstum weiter forcieren", so Stefan Kempf, Vorstand und Mitgründer der aifinyo AG. Die digitale Plattform aifinyo verhilft Wachstumsunternehmen durch intelligente Finanzierungslösungen schnell und unkompliziert zu Liquidität. "Durch das öffentliche Angebot im Rahmen unserer Kapitalerhöhung wollen wir unseren Streubesitz weiter ausbauen, gezielt Privatanleger von unserem Geschäftsmodell überzeugen und damit die Liquidität in unserer Aktie unterstützen", betont Kempf.

"Die Börse München stellt für die Kapitalmaßnahme der aifinyo AG gerne ihr Zeichnungstool bereit. Es ist unser erklärtes Bestreben, privaten Anlegerinnen und Anlegern sowie Investoren auch kleinere und mittlere Unternehmen sichtbar zu machen und den Kapitalmarktzugang für den Mittelstand attraktiv zu gestalten", erläutert Dr. Marc Feiler, Geschäftsführer der Börse München. "Dass dies bestens funktioniert, zeigen die vielen Kapitalerhöhungen, die in diesem Jahr durchgeführt werden konnten. So haben m:access Unternehmen in den ersten drei Quartalen bereits 18 Kapitalmaßnahmen in Höhe von über 173 Mio. Euro platziert", so Feiler abschließend.