Die Angst vor der Stagflation geht um - daher war der gestrige Handelstag an der Wall Street geradezu beispielhaft: erst sorglose Anstiege, dann aber zeigte sich zum Handelsende der Wall Street eines klar: das Motto "buy the dip" funktioniert nicht mehr. Warum? Erstens weil in einer Stagflation auch die Notenbanken hilflos sind und damit der Glaube an deren Allmacht nicht mehr wirkmächtig ist! Und zweitenss, weil die Margen der Unternehmen unter dem Kostendruck leiden - und die Unternehmen daher die Preise erhöhen müssen, womit die Inflation weiter ansteigt und die Notenbanken in einer immer schwierigere Lage kommen. In dieser Woche nun beginnt die US-Berichtssaison - das wird der große Test für die Aktienmärkte..

