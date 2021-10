Junge aifinyo-Aktien können seit heute zum Festpreis von EUR 34,15 je Aktie gekauft werden

Zeichnungsfrist (öffentliches Angebot) vom 12.10.2021 bis 29.10.2021

Kaufmöglichkeiten an den Börsen München und Frankfurt

aifinyo präsentiert auf der m:access-Konferenz am 13.10.2021

- Das öffentliche Angebot im Rahmen der Kapitalerhöhung deraifinyo AG hat heute begonnen. Bis zum 29. Oktober 2021 haben Anleger die Möglichkeit, über ihre Haus- oder Onlinebank durch eine Kauf-Order an den Börsen München und Frankfurt die jungen aifinyo-Aktien (ISIN: DE000A3E5CQ8) zum Festpreis von EUR 34,15 zu erwerben. Dabei ist auf die Gültigkeit der Order bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 29. Oktober 2021 (oder ultimo) zu achten. Im Anschluss an die Kapitalerhöhung werden die jungen Aktien mit den bestehenden Aktien zusammengelegt. Die bestehenden Aktien notierten am Vortag der Bekanntgabe der Kapitalerhöhung bei EUR 38,24.„Anleger beteiligen sich mit aifinyo an einem seit Jahren stark wachsenden Fintech. Wir ermöglichen es Unternehmern, sich auf ihr Geschäft zu konzentrieren und erfolgreich zu sein. Dies gelingt uns durch eine smarte Kombination aus Technologie- und Finanzierungskompetenz", sagt Stefan Kempf, Vorstand und Mitgründer der aifinyo AG. „Mit der Kapitalerhöhung wollen wir unser Wachstum beschleunigen und insbesondere in den Ausbau digitaler Produkte und Paymentlösungen investieren. Gleichzeitig steigern wir die Attraktivität der aifinyo-Aktie, da Streubesitz und Handelsvolumen zunehmen werden. Dies ist insbesondere für institutionelle Investoren nötig, um sich beteiligen zu können, daher haben wir auch bereits positives Feedback für diesen Schritt bekommen."Im Rahmen der m:access Konferenz (virtuell) wird aifinyo am 13. Oktober 2021 über die Wachstumstrategie und die Mittelverwendung berichten. Link zur Konferenz: https://eveeno.com/maccess-fk-oktober-2021ISIN: DE000A3E5CQ8