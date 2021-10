Swiss Prime Site Solutions lanciert ersten Immobilienanlagefonds

Nachdem Swiss Prime Site Solutions von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) die Bewilligung als Fondsleitung erhalten hat, lanciert der Real Estate Asset Manager am 1. November 2021 den ersten Immobilienfonds. «Wir sind überzeugt, dass die Investoren von unserem breiten Know-How, dem ausgezeichneten Marktzugang und unserer hohen Asset Management Kompetenz profitieren können», so Anastasius Tschopp, CEO Swiss Prime Site Solutions.

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial ('SPSS IF Commercial') ist ein vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht für in der Schweiz ansässige qualifizierte Investoren. Der Investitionsfokus liegt hauptsächlich auf gewerblich genutzten Liegenschaften, die eine hohe Diversifikation von Mietern mit hochgradiger Bonität und Reputation aufweisen. Dabei soll die langfristige Nutzungsverteilung mit Schwerpunkt auf Gewerbe, Büro- und Verkaufsflächen in der ganzen Schweiz liegen. «Mit dem SPSS IFC wird qualifizierten Investoren von Beginn weg ein diversifiziertes Immobilienportfolio an wirtschaftlich starken Lagen, mit erstklassigen Objekten, einem attraktiven Rendite-Risiko-Profil und in gewohnter Swiss Prime Site Qualität angeboten», fasst Maximilian Hoffmann, CIO Fonds Swiss Prime Site Solutions zusammen.

Zugang zu attraktivem Seed-Portfolio

Mit der Erstlancierung erhalten die Investoren den Zugang zu einem attraktiven Seed-Portfolio von sieben Liegenschaften zum exklusiven Ankauf von der Swiss Prime Site Immobilien AG. Weitere Investitionsopportunitäten von derzeit rund CHF 180 Mio. sind in der Akquisitionspipeline in vertiefter Ankaufsprüfung. Damit würde sich das gesamte Immobilienportfolio auf rund CHF 260 Mio. bestehend aus total 13 Objekten belaufen.