Netcetera Gruppe: Netcetera feiert 15 Jahre Erfolg im Mittleren Osten

25 Jahre Netcetera: An der GITEX feiern wir 15 Jahre Erfolg im Mittleren Osten

2021 ist das grosse Jubiläumsjahr von Netcetera. Was vor 25 Jahren als Schweizer Start-up begann, hat sich zu einem internationalen IT-Player mit über 800 Mitarbeitenden und Standorten rund um den Globus entwickelt. Einer dieser Standorte, Netcetera im Mittleren Osten, feiert sein 15-jähriges Bestehen, um nah bei den Kunden zu sein und sie mit wegweisenden Softwareprodukten und individuellen digitalen Lösungen optimal zu bedienen. An der GITEX Global Konferenz in Dubai vom 17. bis 21. Oktober feiert Netcetera diese Jubiläen und zeigt ihre Lösungen für sicheren digitalen Zahlungsverkehr, Gesundheitswesen, Augmented Reality und Digital Publishing.

Vor 25 Jahren trug sich Netcetera ins Handelsregister ein, entwickelte ihr erstes Kundenprojekt, den ersten Pizza-Onlineshop der Schweiz, und rekrutierte die ersten Mitarbeitenden. Das Start-up wuchs in der Folge zu einem globalen Unternehmen mit Standorten von Europa bis in den Fernen Osten. Einer dieser strategischen Standorte befindet sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten: Die Netcetera-Niederlassung in Dubai feiert ihr 15-jähriges Bestehen. Um das Geschäft über den europäischen Kontinent hinaus auszubauen, sieht Netcetera die Niederlassung in Dubai als Tor zu den Märkten des Mittleren Ostens.

Zur Feier der beiden Jubiläen nimmt Netcetera an der diesjährigen GITEX-Konferenz in Dubai teil, mit dabei ist auch Netcetera-CEO Andrej Vckovski. Die GITEX ist eine jährlich stattfindende Konferenz für Computer und Elektronik. Ramy Fouda, Director of Sales and Business Development, sagt: "Wir freuen uns, an der GITEX, der grössten Tech-Messe des Jahres in dieser Region, unsere 25-jährige Erfahrung zu präsentieren. Seit 15 Jahren versorgen wir unsere Kunden im Nahen Osten mit hochwertigen und sicheren Softwareprodukten und individuellen digitalen Lösungen und treiben so die digitale Transformation in der Region voran."