Die BVB-Aktie (WKN: 549309) scheint nach der überraschenden und ärgerlichen Kapitalerhöhung Mitte September allmählich ihren Boden gefunden zu haben. Knapp oberhalb des Ausgabepreises von 4,70 € für einen neuen Anteil hat der Kurs nach Norden gedreht. Sollten mutige Anleger jetzt zugreifen?Borussia Dortmund ist einer der bekanntesten Fußballvereine in Deutschland. Der mehrfache Deutsche Meister, DFB-Pokalsieger und Gewinner der Champions League hat in den vergangenen Jahren stets national und international vorne mitgemischt. Aktuell belegt der BVB in der Bundesliga nach sieben Spielen Rang 3 und ist mit zwei Siegen in die Champions League gestartet.