SynBiotic SE plant kanadisches Zweitlisting



München, 12. Oktober 2021. Das an den Börsen Frankfurt und Düsseldorf gelistete Cannabis-Unternehmen SynBiotic SE (ISIN: DE000A2LQ777 / WKN: A2LQ77) plant ein Listing an der kanadischen NEO Exchange in Toronto - einer jungen Börse, die als Fintech seit 2014 den Markt revolutioniert hat und moderne Dienstleistungen rund um den Kapitalmarkt bietet. Verwaltungsrat und Geschäftsführender Direktor haben jetzt den entsprechenden Beschluss gefasst.



Lars Müller, CEO von SynBiotic SE, erklärt hierzu: "Kanada ist das Vorzeigeland der Cannabis-Industrie. Die Branche dort ist mit etlichen börsennotierten Unternehmen und milliardenschwerer Marktkapitalisierung besonders weit entwickelt. Ein eigenes kanadisches Listing erleichtert uns vor allem den Zugang zu Fachinvestoren. Auf dem kanadischen Kapitalmarkt werden wir zudem eine ganz andere Aufmerksamkeit und Verständnis für unser Thema erhalten - und könnten so die Möglichkeiten besser ausschöpfen, an Kapital zu gelangen."

Denn an der jungen NEO Exchange würde sich das Plattform-Unternehmen mitten in dessen Peer-Group befinden. Mit den kanadischen Platzhirschen Tilray, Canopy Growth oder der Cronos Group gäbe es dann eine viel bessere Vergleichbarkeit als in Europa. Müller weiter: "Analysten, Markbeobachter und Investoren werden mit anderen Augen auf uns schauen - aber auch die kanadische Konkurrenz. Denn spätestens, wenn sie verstärkt nach Europa expandieren, würden sie nach Kooperationspartnern Ausschau halten. Daher ist der beabsichtigte Gang an die NEO Exchange auch ein strategischer Schritt.