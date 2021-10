DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach Medizinampullen, Spritzen und Kosmetikverpackungen treibt das Wachstum des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer weiter an. Gleichzeitig bekommt der Konzern aber gestiegene Rohstoffpreise etwa für Kunststoffgranulat zu spüren. Konzernchef Dietmar Siemssen sieht Gerresheimer ungeachtet dessen weiter auf Kurs zu den Jahresziele, wenngleich er sie konkretisierte: Der Umsatz wird am oberen Ende der Zielspanne gesehen, die operative Gewinnmarge am unteren. Die Aktien legten am Vormittag zu.

Die Papiere erholten sich zuletzt als einer der Favoriten im MDax um 2,61 Prozent auf 80,70 Euro. Zuletzt hatten die deutlich unter der allgemeinen Aktienmarktschwäche sowie Bedenken wegen Belastungen durch hohe Rohstoffkosten gelitten. Laut Analyst David Adlington von der US-Bank JPMorgan bewegen sich die nun präzisierten Jahresprognosen des Unternehmens aber auf dem Niveau der Erwartungen.