Centric Software® feiert 500 PLM-Projekte

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Centric freut sich über Callaway als

500. Kunden!



Centric Software, Marktführer im Bereich Product Lifecycle Management (PLM),

unterhält erfolgreich Partnerschaften mit 500 Kunden. Rund 150 dieser Kunden

haben Centric PLMTM seit Beginn der Corona-Pandemie eingeführt. Diese massive,

weltweite Akzeptanz unterstreicht das Vertrauen des Marktes in die innovativen

digitalen Lösungen und die unvergleichliche Branchenkompetenz von Centric.



Um Produkte auf den Markt zu bringen, müssen Konsumgüterunternehmen

grundsätzlich eine dezentrale, aber dennoch agile Teamarbeit ermöglichen und

gleichzeitig Kosteneinsparungen, betriebliche Effizienz, geschäftliche

Flexibilität und die Zusammenarbeit in der Lieferkette verbessern und ganz

nebenbei gesetzliche Anforderungen und Vorgaben an die Nachhaltigkeit erfüllen.







PLM-Lösungen für die Planung, Entwicklung, Beschaffung, das Design und den

Verkauf von Konsumgütern wie Bekleidung, Schuhen, Sportartikeln, Möbeln,

Kosmetik- und Körperpflegeprodukten, Lebensmitteln und Getränken, Luxusgütern,

Unterhaltungselektronik, Eigenmarken u. a.



Retailer, Marken und Hersteller mit Niederlassungen in über 40 Ländern - von

bekannten Luxusmarken bis hin zu aufstrebenden Unternehmen - setzen auf Centric,

um Waren im Wert von rund 1,3 Bio. US-Dollar pro Jahr über mehr als 1 Mio.

Verkaufsstellen auf den Markt zu bringen. Centric PLM ermöglicht es Unternehmen

jeder Größe, das Time-to-Market zu verkürzen und die Effizienz der Lieferkette

um bis zu 50 % zu verbessern. Dies ermöglicht eine nachhaltigere

Produktentwicklung mit geringeren Kosten und besseren Produktmargen. Mit einer

Kundenbindungsrate von 99 % sind die Centric PLM-Anwender die zufriedensten

weltweit. 40 % der Unternehmen, die Centric nutzen, haben ein zuvor erworbenes

PLM-System durch die marktorientierten Innovationen von Centric ersetzt.



Centric definiert das Konzept von PLM mit zahlreichen Innovationen in der

Branche neu, z. B. mit mobilen Apps, interaktiven digitalen Boards und Social

PLM mit der Integration von Teamkommunikations-Tools wie Slack, Quick Start und

vollständiger Remote-Bereitstellung, Integrationen mit Dutzenden von ERP- und

E-Commerce-Lösungen sowie einem bahnbrechenden CAD-agnostischen Ansatz mit

ausgereiften Workflows, die mit Dutzenden von 3D-CAD-Systemen verbunden sind.

Das Ergebnis: eine effiziente, durchgängige interne und erweiterte

Team-Zusammenarbeit unter Verwendung einer verwertbaren Single Source of Truth

für alle Beteiligten.



Ein herzliches Dankeschön an unsere langjährigen Kundenpartner sowie an die



