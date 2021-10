Energiekrise – Für Russland die Gunst der Stunde

Nach der Gesundheitskrise (Corona) schlittert die Weltwirtschaft nunmehr in die Energiekrise. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hat bestimmte Marktsegmente in kurzer Zeit auf Rekordhöhen getrieben. Der Brentölpreis hat Mitte vergangener Woche ein neues Dreijahreshoch markiert, geriet dann aber in den Abwärtssog der übrigen Energiemärkte.

Mittlerweile stellen sich viele Beobachter die Frage, wieso der Energiesektor insgesamt so überreagiert. Da der Schwerpunkt auf „grüner“ Energie lag, wurde in diesem Sektor jahrzehntelang zu wenig investiert, und „jetzt sehen wir die Folgen“, heißt es vom Vermögensverwalter Unigestion. Die starke Nachfrage nach der Covid-Krise hat dazu geführt, dass das Angebot kurzfristig nicht ausreicht. Während in China die aktuelle Versorgungskrise bei Strom die lokale Industrie mit ihren vollen Auftragsbüchern hart trifft, schießen in Deutschland die Gaspreise durch die Decke.

Angesichts dieser Entwicklung werden nun Forderungen nach einer schnellen Freigabe der neuen Gaspipeline Nord Stream 2 laut. Russland steht bereits in den Startlöchern und will liefern. Doch die umstrittene Pipeline ist ein potenzieller Streitfall für die drei Partner einer möglichen Ampel-Koalition. Für die SPD ist es ein Prestigeprojekt, FDP und Grüne sehen die Pipeline kritisch.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.