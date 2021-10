JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4100

Kursziel alt: 4100

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4100 Franken belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen habe ein insgesamt gutes Quartal hinter sich, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis habe stärker zugelegt als vom Markt erwartet./edh/menVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2021 / 06:43 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2021 / 06:49 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.