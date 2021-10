Berlin (ots) -



- Im Herbst erhalten Millionen Mieter und Gewerbetreibende ihre

Mietnebenkostenabrechnungen

- Nach Corona und vermehrtem Homeoffice lohnt ein zweiter Blick

- Vor Ende der Verjährungsfrist die Mietnebenkostenabrechnung überprüfen



Mieter, die dieser Tage ihre Mietnebenkostenabrechnungen im Briefkasten haben,

sollten diese ganz genau überprüfen. Darauf machen die Mietnebenkosten-Experten

von Mineko ( http://www.mineko.de/ ) aufmerksam. Insbesondere bei Gewerbemietern

können sich Fehler schnell auf fünfstellige Summen addieren.





"Die Mietnebenkostenabrechnung war schon immer fehleranfällig", sagt ChrisMöller, Geschäftsführer von Mineko. So spielten bei der Erstellung vonBetriebskostenabrechnungen viele Faktoren zusammen: Sachbearbeitende,Dienstleistende, unterschiedliche Software und Zuständigkeiten. Dazu kommt einesich ständig verändernde Rechtslage. "In diesem Jahr gesellen sich noch dieAuswirkungen der Corona-Pandemie hinzu: Viele Arbeitnehmer waren im Homeoffice,Gewerbeeinheiten verwaist. All das sind Fehlerquellen, die sich negativ auf dieKosten auswirken können.""In den meisten Fällen kann Mineko Nebenkostenabrechnungen drei Jahrerückwirkend prüfen und eine Korrektur der Fehler durchsetzen, wenn unwirksameWiderspruchsklauseln vereinbart wurden", so Ivana Tecic, COO von Mineko. Wichtigist: Die 3-jährige Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in demdie Abrechnung zugestellt worden ist .Die Experten raten allen Mietern, sich kritisch mit ihrenNebenkostenabrechnungen auseinanderzusetzen und im Zweifel professionelle Hilfein Anspruch zu nehmen: Wurden nicht vereinbarte oder nicht umlegbare Positionendoch abgerechnet, wurden Kappungsgrenzen eingehalten, stimmen dieVerteilerschlüssel?Insbesondere sollten aber Gewerbetreibende ihre Nebenkosten im Blick behalten:In jeder fünften Gewerbe-Abrechnung findet Mineko durchschnittlich 900 EuroFehler im Jahr auf 100 m² Gewerbefläche. Insgesamt konnte Mineko für seineKunden bereits Immobilien-Assets im Wert von 310 Milliarden Euro überprüfen.Weitere Informationen: http://www.mineko.de/Über MinekoAuf der Plattform Mineko ( http://www.mineko.de/ ) haben (Gewerbe-)Mieter dieMöglichkeit, ihre Nebenkostenabrechnung online überprüfen zu lassen. OhneMitgliedschaft, Abonnement oder Terminabsprache laden Nutzer ihreMietnebenkostenabrechnungen in digitalisierter Form auf das Portal und erhalteneinen verständlichen Prüfbericht, eine konkrete Anleitung für das weitereVorgehen und ein vorgefertigtes qualifiziertes Widerspruchsschreiben für denVermieter. Die Rechtsexperten von Mineko kontrollieren die Abrechnung und dieeinzelnen Beträge auf formelle und materielle Richtigkeit und überprüfen dieUmlagefähigkeit aller Posten sowie die Korrektheit der Verteilerschlüssel durchMachine Learning und Experten. Die Mineko GmbH wurde im Januar 2014 gegründetund hat ihren Sitz in Berlin.