Waterland etabliert mit Horn & Company neue Wachstums- und Konsolidierungsplattform für mittelständische Beratungen München/Düsseldorf (ots) - Der Markt für Top-Management-Beratung ist in den letzten Jahren von zunehmenden Konsolidierungstendenzen geprägt. In diesem dynamischen Umfeld sind Waterland Private Equity und die Top-Management-Beratung Horn & Company eine 50/50-Partnerschaft eingegangen, um eine neue Wachstumsplattform für mittelständische Beratungshäuser zu schaffen. Horn & Company zählt zu den führenden Beratungshäusern der DACH-Region in den Bereichen Strategie, Digitalisierung und Ergebnissteigerung für Finanzdienstleister sowie Industrie- und Handelsunternehmen. Die Gesellschafter von Horn & Company bleiben dem Unternehmen dabei in gewohnter Funktion erhalten und übernehmen in ihrer Gesellschafterrolle weiterhin die unternehmerische Leadverantwortung für das operative Beratungsgeschäft.



Die 2009 unter anderem von Dr. Christian Horn und Dr. Alexander Bethke-Jaenicke gegründete Top-Management-Beratung Horn & Company ist ein auf Finanzdienstleister und Industrieunternehmen spezialisiertes Top-Management-Beratungshaus mit Hauptsitz in Düsseldorf. Der Schwerpunkt von Horn liegt auf der Gestaltung und effektiven Umsetzung von Strategieprozessen und der digitalen Transformation von Finanzdienstleistern und Industrie- und Handelsunternehmen mit klarem Fokus auf messbare GuV-Verbesserung, unter anderem durch data-driven Analyseverfahren. Aufbauend auf dem hohen Anspruch an Expertise und Seniorität des Horn & Company Berater*innen-Teams wurde das Beratungshaus wiederholt als Hidden-Champion der Top-Management-Beratung für Banken und Versicherungen von Management und Wissenschaft ausgezeichnet. Horn & Company blickt seit Gründung durchgängig auf zweistellige Wachstumsraten pro Jahr zurück und beschäftigt heute bereits über 100 Mitarbeiter*innen an sechs Standorten in Deutschland und Österreich. Das gesamte Führungsteam von Horn & Company bleibt weiterhin für das Unternehmen aktiv.



Stärkung der Kernkompetenzen und anorganisches Wachstum im Fokus

Aufbauend auf dem starken organischen Wachstum des Unternehmens soll sich Horn & Company durch die Partnerschaft mit Waterland durch eine Branchenkonsolidierung zu einer noch stärkeren Marke im DACH-Beratungsmarkt entwickeln. Hierzu planen die Partner, das Leistungsspektrum von Horn & Company u.a. in den Bereichen digitale Transformation, Asset-Based-Consulting und Data-Analytics sowie in weiteren funktionalen Themenfeldern zu erweitern, um damit den Kunden ein holistisches Beratungs-Ökosystem offerieren zu können. Durch weitere Verzahnung und Integration der heutigen Kernkompetenzfelder soll insbesondere auch der weitere Ausbau des Geschäftsbereichs Industrie und Handel forciert werden. Aus der kürzlich eröffneten Dependance in Wien heraus ist zudem die sukzessive Internationalisierung in angrenzende europäische Länder geplant.