Mit einem Open End-Zertifikat auf den European Biotech Index können Anleger unmittelbar an Kursanstiegen führender europäischer Pharma- und Biotech-Unternehmen teilhaben.

Die gegenwärtige Konsolidierungsphase an den Weltbörsen hat auch den Pharma- und Biotechnologie-Sektor erfasst – unter der nachlassenden Wachstumsfantasie leiden auch die Aktien von Impfstoff-Stars wie Biontech. So hat das Open End Index-Zertifikat auf den European Biotech Index (DE000HX28ET5) mittlerweile knapp 15 Prozent vom Allzeithoch bei gut 186 Euro Anfang September korrigiert. Beim aktuellen Preis von etwa 160 Euro liegt es immer noch gut 60 Prozent im Plus gegenüber dem Auflagedatum 1.6.2018.

30 Biotech-Unternehmen mit Hauptsitz in Europa – Equal-Weight-Ansatz