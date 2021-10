"Unseren seit 1986 bewährten Ansatz der Werteorientierung haben wir konsequent auf die Verwaltung großer Vermögen ausgeweitet", erklärt Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan. Hierzu kümmert sich Plansecur bei Bedarf um die zum jeweiligen Kunden passende Vermögensstrukturierung, das Anlage- und Immobilienmanagement, die unternehmerische und private Nachfolgeplanung sowie gegebenenfalls die Gründung einer eigenen Stiftung. Dabei verfolgen die Finanzberater einen ganzheitlichen Ansatz: Vor der Entwicklung eines Anlagekonzepts analysiert Plansecur zunächst das Gesamtvermögen und seine Struktur. Hierbei finden die persönlichen Ziele, die familiäre Situation und das individuelle Risikoempfinden sowie Ansprüche hinsichtlich der Liquidität Berücksichtigung. Erst wenn all diese Faktoren analysiert und besprochen sind, beginnt Plansecur mit einer strategischen Strukturierung des Vermögens. Hier spielen neben der Werterhaltung und der Vermögensvermehrung auch die Vorsorge und Absicherung eine wesentliche Rolle.



Vertrauen in Fondsmanager mit langfristiger Erfahrung



Schwerpunkte im Rahmen der Vermögensplanung und -steuerung bilden neben der kundenspezifischen Zusammenstellung von Investmentdepots auch deren Präferenzen im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit. Hierbei kombiniert Plansecur Gesellschaften und Fondsmanager mit unterschiedlichen Herangehensweisen, um eine möglichst ausgewogene Aufteilung des Vermögens über die verschiedenen Anlageklassen hinweg zu erreichen. Besonders wichtig: Plansecur setzt hierfür nicht alleinig Softwareanalyse-Tools und datenbankbasierte Investmentmodelle ein, sondern zieht vor allem die langfristige Entwicklung der Fonds über mehrere Zyklen hinweg als Maßstab für die Stabilität ins Kalkül. Bei der Bewertung der Fondsmanager berücksichtigen die Plansecur-Berater nicht nur die erzielten Renditen, sondern mindestens ebenso sehr das Verhalten bei Zyklusbrüchen in der Vergangenheit, also die Fragen: Hat der Fondsmanager bereits Krisen für die Anleger erfolgreich bewältigt und wie stellt sich die Ertragsentwicklung über einen langen Zeitraum dar? Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan erklärt das höhere Vertrauen in den Menschen statt in die Technik wie folgt: "Eine Stabilitätsgarantie per Mausklick gibt es nicht. Menschen mit entsprechender Erfahrung können Märkte in der Regel besser einschätzen als Analyse-Tools, die vorprogrammierten Algorithmen folgen."