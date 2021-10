UBS stuft SOCIETE GENERALE auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Lorraine Quoirez

Analysiertes Unternehmen: SOCIETE GENERALE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Societe Generale auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die französischen Banken dürften im dritten Quartal Nutznießer der wirtschaftlichen Erholung sowie guter Trends im Investmentbanking gewesen sein, schrieb Analystin Lorraine Quoirez in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Credit Agricole und BNP Paribas seien dabei besser positioniert als Societe Generale, um von Marktanteilsgewinnen und der Akquise neuer Kunden zu profitieren, was das künftige Wachstum antreiben sollte./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2021 / 16:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.