In Brandenburg soll eine Fabrik für batteriefähiges Lithiumhydroxid entstehen. Die kanadische Rock Tech Lithium will bis zu 470 Mio. Euro in die Hand nehmen. In Brandenburg soll eine Fabrik für batteriefähiges Lithiumhydroxid entstehen. Die kanadische Rock Tech Lithium will bis zu 470 Mio. Euro in die Hand nehmen. Die kanadische Rock Tech Lithium (WKN A1XF0V) will einen ersten Lithium-Konverter errichten – in Brandenburg. Dort soll batteriefähiges Lithiumhydroxid hergestellt werden, das in Batterien für Elektromobile verwendet werden kann. Die Fabrik soll in Guben gebaut werden, rund 90 Minuten vom Standort der von Tesla geplanten Gigafabrik entfernt, in der ebenfalls Batterien produziert werden sollen. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach erklärte, mit dieser Entscheidung werde Brandenburgs Status als Zentrum für die Entwicklung der Elektromobilität bestätigt. Laut Rock Tech Lithium werden die Investitionsaufwendungen für den Standort bis zu 470 Mio. Euro betragen, um eine jährliche Produktionskapazität von 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid zu erreichen. Das reiche aus, um 500.000 Elektroautos mit Batterien zu versorgen, hieß es. Der Lithium-Konverter soll 2024 den Betrieb aufnehmen. Mehrere Automobilhersteller und Batterieproduzenten, darunter VW und die chinesische CATL, von Telsa abgesehen, erweitern ihre Produktionskapazitäten, da sie auf die prognostizierte Massenverbreitung von Elektromobilen wetten. Laut Rock Tech Lithium scheint Guben für solche Pläne der ideale Standort zu sein, wobei auch mögliche Fördergelder eine wichtige Rollen spielen würden.

