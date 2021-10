Speed-Recruiting STELL-MICH-EIN für Kommunikationsbranche erstmals digital

Berlin (ots) -



- Im November 2021 findet das Speed-Recruiting STELL-MICH-EIN erstmals digital

statt.

- Mit nur einer Bewerbung erhalten junge Talente die Chance auf bis zu zehn

Vorstellungsgespräche bei Kommunikationsagenturen.

- Mit dabei sind namhafte Agenturen wie Serviceplan , Zum goldenen Hirschen,

Palmer Hargreaves oder familie redlich.

- Bewerben können sich Interessierte bis Ende Oktober auf

http://www.stellmichein.de .



Beim Speed-Recruiting STELL-MICH-EIN können Berufseinsteiger*innen und Young

Professionals an einem Abend Personaler*innen aus namhaften PR-, Werbe- und

Kommunikationsagenturen kennenlernen. Bewerben können sich junge Talente auf

http://www.stellmichein.de .





Das STELL-MICH-EIN findet im November erstmals digital via Videotelefonie statt.Pausiert hatte das Format, weil die wirtschaftliche Situation in Deutschlandlange unklar war und einige Agenturen einen Einstellungsstopp ausgerufen hatten.Nun startet das Speed-Recruiting zunächst als Online-Event wieder durch.Termine für ganz Deutschland:09.11.2021 Berlin11.11.2021 Hamburg17.11.2021 Düsseldorf18.11.2021 Frankfurt23.11.2021 München25.11.2021 StuttgartPräsenzveranstaltungen sind ab Februar 2022 wieder vorgesehen.Das Event ist sowohl bei Arbeitgeber*innen, als auch bei Jobsuchenden beliebt."Innerhalb von kurzer Zeit lernen wir beim STELL-MICH-EIN etwa 30 Talentekennen. Wir nehmen teil, weil das Format stets großen Spaß macht und es unsbereits mit einigen wunderbaren Kolleg*innen zusammengebracht hat.", sagt AnetteLezak von Serviceplan. Serviceplan nimmt stets in mehreren Städten teil.Beim Berliner Event ist die Agentur familie redlich Stammgast. "Seit 2014 nehmenwir schon am STELL-MICH-EIN teil und haben dort tolle Bewerber*innenkennengelernt. Die besten arbeiten jetzt bei uns ;-)", schreibt Jens Zimmer vonfamilie redlich.Jobsuchende können sich in einer der vier Disziplinen Beratung , Design , Textoder Social Media bewerben. Obwohl das Speed-Recruiting rein digitalstattfindet, wird es für die Städte Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt,München und Stuttgart organisiert. Denn trotz Home Office suchen Bewerber*innennatürlich einen Job in ihrer Stadt.Bewerbung auf http://www.stellmichein.dePressekontakt:Steven Hillemailto:steven@stellmichein.de0175 150 1303Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159172/5043839OTS: STELL-MICH-EIN