Der DAX zum Oktober-Verfallstag

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, nach den Turbulenzen der jüngsten Zeit stellt sich mit Blick auf den (kleinen) Oktober-Verfallstag am Freitag dieser Woche die Frage, wo der DAX zum Verfallstermin landen könnte.

Das liegt an der großen Put-Position (rote Balken) bei 15.300 Punkten, die genau im aktuellen Kursbereich des DAX liegt, der zurzeit bei 15.200 Punkten steht.

Die Konstellation ist also klar: Bei Kursen oberhalb von 15.300 Punkten ist diese Position aus dem Geld und verfällt damit wertlos. Jeder Punkt unter dieser Marke kostet die Stillhalter viel Geld, was sie natürlich vermeiden wollen.

Das dürfte ein Grund gewesen sein, warum sich der DAX in der Vorwoche nach seinem Sturz unter 15.000 Punkte so schnell wieder erholte: Die Bullen konnten auf die Unterstützung der Stillhalter dieser großen Put-Position setzen, die ebenfalls ein Interesse daran hatten, den DAX wieder nach oben zu hieven.

Eine magische Marke

Der Blick auf den Chart verrät, dass es vermutlich schon seit einiger Zeit um genau diese Marke bei den Kursbewegungen des DAX geht:

Es gab erstaunlich viele punktgenaue Treffer dieser Marke (blaue Linie), die sich bis April zurückverfolgen lassen (siehe gelbe Kreise/Ellipse). Und noch häufiger kehrte der Kurs sehr rasch wieder zurück an diese Marke, wenn er sich von ihr etwas entfernt hatte (siehe violette Bögen).

Aber warum sollten sich die Trader schon im April oder so auf den Oktober-Verfallstag positionieren? Das haben sie natürlich nicht gemacht – diese Kursbewegungen kamen aus anderen Gründen zustande. Aber dadurch wurde diese Linie „ausgezeichnet“ und hat sich nun offenbar für diese große Put-Position angeboten.

Ein sehr eindeutiger Zielbereich

Hinzu kommt, dass die 15.300er Marke etwa die Mittellinie der großen Seitwärtsbewegung ist (blaues Rechteck), die der DAX durch seinen Rücksetzer in der Vorwoche nun endgültig bestätigt hat. Auch dadurch ist die 15.300-Punkte-Marke ein fast schon „magisches“ Niveau, an dem sich viele Anleger orientieren dürften.

Sie merken schon, worauf das hinausläuft: 15.300 Punkte sind also das klare Kursziel zum Verfallstermin. Das erscheint zwar aus aktueller Sicht wenig attraktiv, weil der DAX schon in dessen Nähe notiert. Aber wenn es, wie in den Vorwochen, zu Kursausschlägen in die eine oder andere Richtung kommt, ergeben sich sicherlich gute Trading-Gelegenheiten auf dieses Ziel.