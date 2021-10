ANALYSE/Deutsche Bank bleibt trotz Kursverfall bei Teamviewer skeptisch - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Den gestrichenen positiven Einschätzungen zahlreicher Analysten zu Teamviewer samt kräftiger Kurszielsenkungen ist nun auch die Deutsche Bank gefolgt. Wie Analyst Gianmarco Conti in seiner an diesem Dienstag veröffentlichten Studie schrieb, sieht er in der Gewinnwarnung des Anbieters von Software für Fernwartungs- und Videokonferenzen vom vergangenen Mittwoch nicht nur ein "Großreinemachen" des Managements.

Zwar habe er Zielsenkungen durch das Unternehmen bereits erwartet, doch das Ausmaß habe ihn überrascht. Es gehe damit nicht nur um einen temporären Rückschlag bei Teamviewer, sondern um einen strukturellen Trend, mit dem das Unternehmen zu kämpfen habe, resümierte der Analyst. Er strich das Kursziel von 40,00 Euro auf 16,50 Euro zusammen, beließ es nach dem Kurseinbruch aber bei einer Abstufung von "Kaufen" auf "Halten".