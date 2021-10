Nel ASA: Gute Nachrichten beflügeln den Kurs!

Bei Nel ASA tragen die guten Nachrichten der vergangenen Tage endlich auch an der Börse erste Früchte. So klettert die Aktie heute deutlich… Zuletzt vermeldete Nel gleich mehrere tolle Schlagzeilen. Zunächst die neuen Auftragseingänge aus Schottland, Schweden und erstmals soll auch in Frankreich von Nel eine Wasserstoff-Station gebaut werden. Am Freitag dann die Bekanntgabe einer geplanten Zusammenarbeit mit dem japanischen Handelsriesen ITOCHU Corporation…

All das scheint den Kurs jetzt zu beflügeln. Denn die Aktie klettert heute erstmals in diesem Monat über die Marke von 1,30 Euro und kann sich damit immer deutlicher von den Jahrestiefs im Bereich von 1,20 Euro nach oben absetzen. Diese Marke hatte Nel in den vergangenen Tagen erneut erfolgreich verteidigt. Kurzfristig stellt sich das nächste Kursziel jetzt auf die Marke von 1,40 Euro.

