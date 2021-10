LUTON (dpa-AFX) - Der britische Billigflieger Easyjet stockt aufgrund einer anziehenden Ticketnachfrage sein Flugangebot auf. Im ersten Geschäftsquartal von Oktober bis Dezember soll die angebotene Kapazität bis zu 70 Prozent des Niveaus aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 erreichen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Luton bei London mit. Die Pläne der britischen Regierung zur Lockerung oder Aufhebung von Corona-Beschränkungen trieben die Buchungsdynamik an. Im abgelaufenen Geschäftsjahr schrieb Easyjet aber noch tiefrote Zahlen, und Unternehmenschef Johan Lundgren traut sich noch keine Prognose für das neue Jahr zu.

Für die Easyjet-Aktie ging es nach den Nachrichten nur kurzzeitig um knapp zwei Prozent aufwärts. Danach drehte der Kurs in die Verlustzone und lag am Vormittag zuletzt mit 2,40 Prozent im Minus bei 632,40 britischen Pence. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier damit fast ein Viertel eingebüßt. Das lag nicht zuletzt an der Kapitalerhöhung, die den Aktienkurs im September deutlich absacken ließ. Branchenexperte Patrick Creuset von der US-Bank Goldman Sachs wertete die Pläne des Managements für Schulden und Flugkapazität positiv.