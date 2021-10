High Tide erhält Genehmigung für die Tätigkeit von Canna Cabana Inc. in British Columbia

Calgary, 12. Oktober 2021. High Tide Inc. (TSX-V: HITI, NASDAQ: HITI, FWB: 2LYA) („High Tide“ oder das „Unternehmen“), ein führendes, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen, das sowohl über konventionelle Läden als auch über globale E-Commerce-Aktiva verfügt, freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-%-Tochtergesellschaft Canna Cabana Inc. nun eine provinzielle Lizenz für ihre Tätigkeit in British Columbia erhalten hat, nachdem die British Columbia Liquor Distribution Branch (die „BCLDB“) eine Kaufprüfung genehmigt hat. Mit dieser Genehmigung kann Canna Cabana Inc. nun mit den standortspezifischen Lizenzanträgen fortfahren. British Columbia ist die westlichste Provinz Kanadas und liegt zwischen dem Pazifischen Ozean und den Rocky Mountains. Sie ist eine wichtige Destination für Touristen aus allen Teilen der Welt, die laut der Tourism Industry Association of BC im Jahr 2019 über 6 Millionen internationale Gäste mit mindestens einer Nächtigung verzeichnete. Mit einer geschätzten Einwohnerzahl von 5,2 Millionen im Jahr 2021 ist sie auch die drittbevölkerungsreichste Provinz Kanadas.

Laut einer aktuellen Studie des Canadian Institute for Substance Use Research (das „CISUR“) hat sich der legale Cannabisverkauf in British Columbia zwischen 2019 und 2020 verdoppelt. Dieselbe Studie kam auch zum Ergebnis, dass der Markt in British Columbia im Jahr 2020 Bruttoumsätze in Höhe von 290 Millionen $ erzielte.[i]

„Ich freue mich, unseren Aktionären heute diese überaus positiven Nachrichten hinsichtlich der Genehmigung für die Tätigkeit in der Provinz British Columbia bekannt geben zu können. Ich bin stolz auf die Beharrlichkeit, mit der unser Team in den vergangenen drei Jahren am Erreichen dieses wichtigen Meilensteins gearbeitet hat. Diese Genehmigung ermöglicht es uns, in die drittbevölkerungsreichste Provinz Kanadas zu expandieren, die für sein BC Bud berühmt ist, eine lange Geschichte der Akzeptanz von Cannabis aufweist und der Ausgangspunkt für die Legalisierung in Kanada war“, sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Ich freue mich, dass die Einwohner und Touristen von British Columbia schon sehr bald in der Lage sein werden, eine noch nie dagewesene Auswahl an Cannabis und Konsumzubehör zu unschlagbaren Preisen durch unsere unverkennbare Erfahrung aus einer Hand zu genießen. Wir werden bei der Auswahl unserer Standorte in British Columbia strategisch vorgehen, um unser Einzelhandelspotenzial für die kommenden Jahre zu maximieren“, fügte Herr Grover hinzu.