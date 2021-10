Knapp drei Jahre lang konsolidierte das Paar USD/JPY von 114,5495 auf 102,5955 JPY abwärts. Erst zum Jahreswechsel 2020/2021 drehte der Trend nach oben ab, das Paar begab sich in den Bereich der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung. An dieser Stelle startete eine volatile Konsolidierung, die schlussendlich gegen Ende September dynamisch zur Oberseite aufgelöst und das favorisierte Kaufsignal aktiviert wurde. Seit der letzten technischen Besprechung vom 29. September 2021: „USD/JPY: Jetzt geht’s los“ sollen nun bestehende Long-Positionen enger abgesichert werden.

Kurspotenzial weiter vorhanden

Anzeichen auf eine Trendumkehr gibt es derzeit keine, der dynamische Kursausbruch ist als klare Reaktion auf die erfolgreiche Auflösung der vorausgegangenen Schiebephase zu werten. Weitere Zugewinne sind in dem Bereich von 114,00 JPY möglich, darüber an die Jahreshochs aus Ende 2018 um 114,5495 JPY. Bestehende Long-Positionen können nun um 111,70 JPY abgesichert werden. Aber auch ein frisches Investment würde sich angesichts des Kurspotenzials noch anbieten. Abschläge unter den 200-Wochen-Durchschnitt bei 108,5307 JPY sollten jedoch vermieden werden, dies würde nämlich Rückschlüsse auf einen Wiedereintritt in den vorausgegangenen Abwärtstrend erlauben zu ziehen.