Der neue Ford Tourneo Connect - ein vielseitiges Multifunktions-Fahrzeug mit viel Platz für Familie und Arbeit (FOTO)

Köln (ots) -- Der flexible Alleskönner für freizeitaktive Familien und Kunden, die ihrenFirmenwagen auch privat nutzen wollen, kommt im Mai 2022 auf den Markt- Anpassbar, geräumig und mit bis zu sieben Sitzplätzen: Ford bietet den TourneoConnect in zwei Karosserielängen und in vier interessanten Ausstattungslinienan- Digitale Instrumententafel und eine Palette von insgesamt 19Fahrer-Assistenzsystemen sorgen für mehr Komfort, mehr Sicherheit und wenigerStress am Steuer- Hocheffiziente Benziner- und Dieselmotorisierungen decken großes Spektrum anKundenwünschen ab, neue Allrad- und AutomatikoptionenEnorm vielseitig, mit überzeugendem Platzangebot, modernem Design und bestensvernetzt: das ist die nächste Generation des Ford Tourneo Connect. Das komplettneu entwickelte Multifunktions-Fahrzeug für freizeitaktive Familien und fürKunden, die ihren Firmenwagen auch privat nutzen wollen, geht mit bis zu siebenSitzplätzen und in zwei Karosserielängen im Mai 2022 an den Start. DieVerkaufspreise werden rechtzeitig bekanntgegeben. Zu den speziellen Merkmalendes neuen Tourneo Connect zählen der flexibel nutzbare Innenraum mit großemTouchscreen-Monitor und hochmoderne Assistenzsysteme. Neu sind auch eineAllrad-Version und pfiffige Lösungen, wenn der neue Tourneo Connect alsZugfahrzeug dient. Auf diese Weise ist der praktische Allrounder für denFreizeit-Trip mit Freunden ebenso prädestiniert wie für den beruflichen Einsatzals wendiger Transporter für Menschen und Materialien.Wahlweise stehen für das neue Modell ein EcoBoost-Turbobenziner und einEcoBlue-Turbodiesel in zwei Leistungsstufen zur Verfügung. Die hocheffizientenVierzylinder leisten 84 kW / 114 PS* (1,5-Liter-EcoBoost- Benziner )beziehungsweise 75 kW / 102 PS* und 90 kW / 122 PS* (2,0-Liter-EcoBlue- Diesel ). Alternativ zum serienmäßigen 6-Gang-Schaltgetriebe steht für denEcoBoost-Benziner und die stärkere der beiden EcoBlue-Dieselmotorisierungen aucheine 7-Gang-Doppelkupplungs-Automatik zur Verfügung. Der 90 kW (122 PS)-Dieselist darüber hinaus auch mit Allradantrieb lieferbar (in Kombination mit einem6-Gang-Schaltgetriebe)."Der neu entwickelte Tourneo Connect läutet die nächste Generation attraktiverModelle aus der Tourneo-Familie von Ford ein", betont Hans Schep, LeitenderManager von Ford Pro in Europa. "Mit seinem frischen Design, der Option aufsieben Sitzplätze - auch beim kurzen Radstand -,fortschrittlichenKonnektivitätslösungen und der Möglichkeit, ihn auch mit Allradantrieb zubestellen, präsentiert er sich unseren Kunden als überzeugendes Angebot. Mitdiesem Modell erreichen genau jene Qualitäten ein neues Level, die von den