DEUTSCHE BANK stuft ASOS auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: ASOS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Asos zunächst auf "Buy" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres hätten die Ergebnisse erfüllt, der Ausblick des Onlinehändlers sei aber deutlich schwächer, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Margenziel könnte zu konservativ sein, sei aber nichts, um Anleger ins Boot zu holen./agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2021 / 06:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.