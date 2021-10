Von autonom fahrenden Zügen bis alternative Antriebe - Alstom CEO Henri Poupart-Lafarge im InnoTrans Podcast (FOTO)

Berlin (ots) - Wie werden wir in Zukunft reisen? Wie werden wir Güter

transportieren? Und wie wird sich die Mobilität in der Stadt und auf dem Land

verändern? In der neuen Ausgabe des InnoTrans-Podcasts teilt Henri

Poupart-Lafarge, CEO und Präsident von Alstom, seine Vision der Mobilität der

Zukunft. Dabei sei eines klar: "Der Schienenverkehr ist das Rückgrat der

Mobilität, um eine große Zahl an Passagieren effizient und vor allem

klimafreundlich zu transportieren", so Henri Poupart-Lafarge. Das gelte auch für

den Güterverkehr: Dieser müsse möglichst "unsichtbar" geschehen - idealerweise

nachts und vor allem auf der Schiene.



In Zukunft werde die Mobilität nicht nur grüner und digitaler, sondern auch

vernetzter. Ob Langstrecke oder Letzte Meile - die Reise mit unterschiedlichen

Verkehrsmitteln werde künftig deutlich flüssiger und komfortabler, zeigte sich

der Alstom Chairman und CEO überzeugt. Reisen dürfe nicht mehr als verlorene

Zeit empfunden werden, sondern müsse möglichst viel Komfort bieten. Wie genau

das in naher Zukunft aussehen kann, präsentiert der neue InnoTrans

Ausstellungsbereich Mobility+ (https://www.innotrans.de/de/besucher/mobility/)

sowie der Bereich Travel Catering & Comfort Services

(https://www.innotrans.de/de/besucher/travel-catering-comfort-services/) .









Mit der Strategie "Alstom in Motion 2025" will Alstom aktiv den Wandel zu mehr

Nachhaltigkeit vorantreiben, erläuterte Henri Poupart-Lafarge im InnoTrans

Podcast. Dafür plane Alstom Investitionen in Forschung und Entwicklung von rund

600 Millionen Euro pro Jahr. Antriebstechnologien wie Batterien für Kurzstrecken

oder Wasserstoff für Strecken bis 1000 Kilometer trügen dazu bei, den

Schienenverkehr nachhaltiger zu gestalten. "Aber auch die Art, wie man Züge

produziert, muss nachhaltiger werden", sagt Henri Poupart-Lafarge. Hier spiele

das Thema Recycling eine zentrale Rolle.



Auch die digitale Transformation müsse weiter vorangetrieben werden, denn sie

unterstütze und beschleunige den Wandel hin zu einer nachhaltigen Mobilität. Es

brauche nicht nur vernetzte Züge, sondern auch die Infrastruktur müsse mithilfe

von digitalen Technologien optimiert werden. Im Zuge der Einführung der neuen

digitalen Signaltechnik auf der Strecke zwischen Paris und Lyon beispielsweise

sei die Kapazität deutlich erhöht worden und mehr Züge könnten dort pro Stunde

fahren. "Indem wir die Kapazität der Infrastruktur erhöhen, senken wir die

Auswirkungen auf die Umwelt", so Henri Poupart-Lafarge. Gleichzeitig ließen sich

so Kosten senken.



Erste autonom fahrende Züge für 2023 erwartet



In Hinblick auf autonom fahrende Züge zeigte sich der Alstom CEO optimistisch:

Hier erwarte er bereits 2023 die ersten Prototypen. Während U-Bahnen bereits

seit Jahrzehnten vollständig automatisiert fahren, seien die größte

Herausforderung natürlich die komplexen Bedingungen auf offener Strecke:

Angesicht des langen Bremswegs eines Zuges, müssten weit im Voraus etwaige

Hindernisse zuverlässig erkannt werden.



Für die kommende InnoTrans wünscht sich Henri Poupart-Lafarge einen ähnlichen

"Wow-Effekt", wie sie ihn 2018 bei der Weltpremiere des ersten Regionalzuges mit

Wasserstoffantrieb im Passagierbetrieb auf der InnoTrans erlebt hätten. Dies

habe die Sicht auf diese Technologie verändert. Betreiber hätten damals zunächst

noch Zweifel gehabt. Doch mittlerweile sei Wasserstoff als Lösung für lange

Strecken anerkannt.



Alle Folgen des InnoTrans Podcasts finden Sie hier

(https://www.innotrans.de/de/preview/) . Ergänzende Informationen zu den Folgen

erhalten Sie auf unseren Social-Media-Kanälen (LinkedIn

(https://www.linkedin.com/showcase/innotrans/) und auf Twitter unter @InnoTrans)

sowie in unserem InnoTrans Blog (https://www.innotrans.de/de/presse/blog/) .



Die nächste Episode des InnoTrans Podcasts erscheint am 09. November.



Über die InnoTrans



Die InnoTrans ist die internationale Leitmesse für Verkehrstechnik, die alle

zwei Jahre in Berlin stattfindet. 153.421 Fachbesucher aus 149 Ländern

informierten sich auf der jüngsten Veranstaltung bei 3.062 Ausstellern aus 61

Ländern über die Innovationen der globalen Bahnindustrie. Zu den fünf

Messesegmenten der InnoTrans zählen Railway Technology, Railway Infrastructure

sowie Public Transport, Interiors und Tunnel Construction. Veranstalter der

InnoTrans ist die Messe Berlin. Die 13. InnoTrans findet vom 20. bis 23.

September 2022 auf dem Berliner Messegelände statt. Mehr Informationen stehen

online unter https://www.innotrans.de/de/ bereit.



