> Konsequente Nachhaltigkeitsstrategie: Schindler Deutschland stellt gesamteDienstwagenflotte auf Elektrofahrzeuge umSKODA elektrisiert den Firmenfuhrpark von Schindler Deutschland: Der Herstellervon Aufzügen und Fahrtreppen stellt 200 neue SKODA ENYAQ iV in Dienst. Mit demrein batterieelektrischen SUV des tschechischen Automobilherstellers gelangendie Servicetechniker, Serviceleiter sowie Mitarbeiter im Vertrieb von Schindlerkünftig emissionsfrei und äußerst komfortabel zum Kunden. Am deutschen Hauptsitzvon Schindler in Berlin übergab Peter Kühl, Leiter Vertrieb bei SKODA AUTODeutschland, die Fahrzeuge an Jörg Naescher, Director Supply Chain und Mitgliedder Geschäftsführung der Schindler Deutschland AG & Co. KG."Schindler Deutschland setzt mit der konsequenten Umstellung seiner Firmenflotteauf Elektroautos ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit", betont Peter Kühl."Wir freuen uns sehr, dass der SKODA ENYAQ iV hierbei eine tragende Rolleübernimmt. 200 Exemplare unseres Erfolgsmodells sind ein starkes Statement. Wirfreuen uns sehr über die Zusammenarbeit. Dies beweist auch: Der ENYAQ iV passtperfekt zum Anforderungsprofil von Flottenkunden."Der Schindler Konzern zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Aufzügen undFahrtreppen sowie damit einhergehender Dienstleistungen. Im Rahmen seinerNachhaltigkeitsstrategie stellt Schindler Deutschland bis 2024 nahezu seinenkompletten Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge um. Im Zuge dessen erhalten Mitarbeiterzu Hause auch eine Ladestation. Darüber hinaus errichtet das Unternehmen anseinen größeren Dependancen Ladesäulen, die dank der vor Ort installiertenPhotovoltaikanlagen zum Teil mit selbst regenerativ erzeugtem Strom versorgtwerden."Bis Ende 2022 werden wir bei Schindler unseren CO2-Ausstoß im Vergleich zumJahr 2017 um 25 Prozent reduzieren", sagt Jörg Naescher. Der SKODA ENYAQ iVleistet hierzu einen wichtigen Beitrag. Das elektrische Flaggschiff dertschechischen Marke ist auf der Straße lokal emissionsfrei unterwegs undüberzeugt auch in der Herstellung mit einem sehr guten ökologischen Fußabdruck.Hintergrund: Während des Produktionsprozesses reduziert SKODA AUTO mitzahlreichen Maßnahmen die Freisetzung von Kohlendioxid und liefert den ENYAQ iVbilanziell CO2-neutral an seine Kunden aus(http://www.skoda-media.de/press/detail/3705/) .Mit dem SKODA ENYAQ iV lokal emissionsfrei und komfortabel zum nächsten Kunden