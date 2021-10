Kaum ist die Kooperation zwischen der kleinen FYI Resources und dem Branchenriesen Alcoa formal vollzogen, geht es an die Arbeit.

Der Produktionslauf ist Teil der gemeinsamen Entwicklung, die am 1. Oktober 2021 angekündigt wurde. Der Versuch dient dazu, die Verarbeitungseffizienz zu demonstrieren und zusätzliche Produktmengen zwecks Qualifizierung und -bewertung durch potenzielle Kunden und Abnehmer zu gewinnen. Die aus dem Versuch gewonnenen Daten werden in das Design und die Detailplanung der geplanten Demonstrationsanlage integriert.

FYI Resources Ltd ( ASX: FYI; FRA: SDL ) und Alcoa Ltd (NYSE: AA) verlieren keine Zeit. Bereits ab der kommenden Woche starten die Partner einen weiteren vierwöchigen Produktionsversuch mit hochreinem Aluminiumoxid (HPA) in der Pilotanlage des Unternehmens in Welshpool, Westaustralien. Die Produktionsrate soll bei rund 1,0 kg pro Stunde liegen. Der Zielgehalt beträgt >99,99% Al2O3.

Die Produktion der Pilotanlage soll am 19. Oktober mit einem kontinuierlichen Betrieb (24 Stunden pro Tag) für zwei Wochen beginnen. Nach einer kurzen Unterbrechung werden die Produktionsdaten analysiert, bevor der Dauerbetrieb für weitere zwei Wochen aufgenommen wird. Der Versuchsbetrieb zielt auf HPA mit 4N-Reinheit ab, es kann jedoch auch ein 5N-Produkt hergestellt werden. Jegliches 5N-Material wird für Forschungsstudien in Nischenanwendungen der nachgeschalteten Entwicklung verwendet.

Der Geschäftsführer von FYI Resources, Roland Hill, erklärte: „Wir freuen uns, dass wir uns diesem Meilenstein zusammen mit Alcoa nähern, da er uns eine ideale Gelegenheit bietet, unser anfängliches Design und unsere Technik abzuschließen, bevor wir mit den letzten technischen Phasen fortfahren. Die beträchtliche Menge an HPA, die in der Pilotanlage erzeugt wird, wird unser Kundenkontaktprogramm unterstützen, einschließlich der Bereitstellung von weiterem Bewertungsmaterial, das von den verschiedenen potenziellen Abnehmern angefordert wird, die detaillierte Qualifizierungsstudien mit unserem hochwertigen HPA durchführen möchten.“

Fazit: Als wir uns vor fast zwei Jahren die HPA-Unternehmen angesehen haben, war die größte Frage, woher das Geld kommen sollte. Der Sektor war von einer Reihe junger Unternehmen bevölkert, die mit dem üblichen Problem konfrontiert waren, Hunderte von Millionen Dollar aufbringen zu müssen, was einem Vielfachen ihrer Marktkapitalisierung entsprach. FYI hat diese Quadratur des Kreises geschafft, indem es eine 35%ige (fast kostenlose) Beteiligung durchgesetzt hat.

Wie FYI in seiner jüngsten Präsentation klargestellt hat, kann die Entwicklung des HPA-Projekts auf eine Kapazität von 9.000 Tonnen pro Jahr kann in drei Phasen mit einem Gesamtinvestitionsaufwand von 257 Millionen US-Dollar unterteilt werden.

- Phase 1 - 7 Mio. US$ für den Abschluss der technischen Studien

- Phase 2 - 50 Mio. US$ für den Bau einer Demonstrationsanlage

- Phase 3 - 200 Mio. US$ für eine kommerzielle Anlage mit 9.000 Tonnen pro Jahr

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass FYI für 35% der 257 Mio. USD verantwortlich ist, also 90 Mio. USD. Alcoa übernimmt jedoch einen großen Teil davon, so dass sich die Gesamtkosten für FYI auf nur 14,8 Mio. USD bzw. 6 % der 257 Mio. USD belaufen werden. Das Entscheidende ist, dass FYI 35 % der Anteile bis zur Produktion behält, und das bei einem Nettoaufwand von nur 14,8 Mio. USD, d. h. 35 % für nur 6 % der Investitionskosten. Das erscheint uns als ein sehr gutes Geschäft. Warum der Markt so reagiert hat, wie er es tat, ist ein Rätsel.

Phase 1 wird jetzt beginnen und 4-6 Monate in Anspruch nehmen. Phase 2 wird weitere 6-7 Monate in Anspruch nehmen, um eine Kapazität von 1.000 t/a HPA zu erreichen. Es ist erwähnenswert, dass Phase 3 gleichzeitig mit Phase 2 und nicht nacheinander durchgeführt wird, und es wird 18 Monate dauern, bis die Kapazität von 9.000 tpa erreicht ist. Das ist ungewöhnlich. Die Logik, die man erkennen kann, ist, dass die Demonstrationsanlage die Lieferung von Produkten auf den Markt vor der Inbetriebnahme der größeren Kapazität ermöglichen wird. Der Bau beider Phasen zur gleichen Zeit statt nacheinander bringt Effizienzvorteile mit sich und ermöglicht eine rasche Erweiterung der Lieferfähigkeit. Wir nehmen an, dass das Unternehmen vor der Inbetriebnahme von Phase 3 herausfinden wird, ob es Probleme bei der Vermarktung gibt.

Wenn man sich genauer ansieht, wie es FYI gelungen ist, einen so starken Joint-Venture-Partner zu attraktiven Bedingungen zu finden, stellt man fest, dass Alcoa 16 Monate lang eine Due-Diligence-Prüfung durchgeführt hat, um die Chemie, die Technik und die Wirtschaftlichkeit zu bewerten. Das Unternehmen legte seine eigenen Zahlen vor, die etwas konservativer waren und einen Sicherheitsfaktor von 20 % enthielten.

Es scheint, dass die 35%ige Beteiligung von FYI ein EBITDA in der Größenordnung von 74 Mio. AUD bis 83 Mio. AUD pro Jahr erwirtschaften könnte, wenn die Modellannahmen zutreffen. Damit entspräche der gegenwärtige Kurs einem EBITDA-Multiplikator von 2x. Da gibt es noch viel Spielraum nach oben. Der aktuelle Kassenbestand von 13 Mio. AUD bedeutet, dass FYI im Wesentlichen vollständig finanziert ist.

