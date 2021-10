BioNTech: Die Experten bleiben bullish!

Bei BioNTech war zuletzt ein wenig der Wurm drin. Obwohl sich an der Nachrichtenfront kaum etwas getan hat, ging der Kurs in den vergangenen Wochen spürbar in die Knie. Auch gestern begannen die Mainzer die neue Handelswoche gleich wieder mit Verlusten. 1,2% ging es unter dem Strich in den Keller. Und das obwohl BioNTech quasi jederzeit damit rechnet, die Notfallzulassung für die Altersgruppe der fünf- bis elfjährigen zu bekommen.

Wie positiv die Aussichten für den Impfstoffhersteller sind, hat jetzt Goldman Sachs in einer neuen Analyse noch einmal eindrucksvoll herausgearbeitet. Analyst Chris Shibutani hat die Einschätzung bei “neutral” belassen. Bemerkenswert ist allerdings das ausgegebene Kursziel: Denn Shibutani sieht den fairen Wert für BioNTech bei 433 US-Dollar. Das entspricht aus heutiger Sicht einem Aufwärtspotenzial von knapp 80 Prozent!

Fazit: Die Experten sind von BioNTech also überzeugt. Sollten mutige Anleger bei BioNTech-Aktien jetzt also zugreifen? Oder ab welcher Marke lohnt sich ein Einstieg? Wie groß ist das Risiko bei einem jetzigen Kauf? Genau um diese Fragen geht es in unserem brandneuen eBook, das Sie heute angesichts der Dramatik bei BioNTech ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.