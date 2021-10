Verbund Raises Forecast After Above-Average Q3 Hydro Conditions Autor: PLX AI | 12.10.2021, 12:29 | | 20 0 | 0 12.10.2021, 12:29 | (PLX AI) – Verbund new Outlook FY net income EUR 720-790 million vs EUR 580-650 million previously. Outlook FY EBITDA now up to EUR 1,490-1,590 million vs. EUR 1,310-1,410 million previouslyThe increase in the earnings forecast is mainly … (PLX AI) – Verbund new Outlook FY net income EUR 720-790 million vs EUR 580-650 million previously. Outlook FY EBITDA now up to EUR 1,490-1,590 million vs. EUR 1,310-1,410 million previouslyThe increase in the earnings forecast is mainly … (PLX AI) – Verbund new Outlook FY net income EUR 720-790 million vs EUR 580-650 million previously.

Outlook FY EBITDA now up to EUR 1,490-1,590 million vs. EUR 1,310-1,410 million previously

The increase in the earnings forecast is mainly attributable to above-average hydro conditions in Q3, higher average sales prices as well as higher contributions to earnings from flexibility products, the company said

Full nine-month report is scheduled for Nov. 4 Verbund Akt.(A) Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Verbund Akt.(A) Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer