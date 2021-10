Steinhoff straft Kritiker Lügen. Aktie schießt nach oben!

Gestern waren sie wieder da die kritischen Stimmen, die Steinhoff einen Aktienwert von 0,- Euro nachsagen. Doch heute müssen diese Kritiker schon wieder heftig einstecken. Denn Steinhoff meldet sich eindrucksvoll zurück. Der Kurs springt heute mit einem Plus von fast sechs Prozent regelrecht nach oben…

Die vergangenen Wochen wurden von zähen Verhandlungen und endlosen, aber letztlich erfolgreichen Diskussionen zwischen Unternehmensführung und Gläubigern geprägt. Doch letztlich konnte ein Vergleich erreicht werden, der von einem Amsterdamer Gericht bereits bestätigt wurde. Einzig die Bestätigung von einem südafrikanischen Gericht steht noch aus.

An der Börse wurde es in den vergangenen Tagen wieder einmal turbulent. Gestern ging Steinhoff deutlich in die Knie, kann sich heute aber regelrecht befreien. Denn mit einem Plus von rund sechs Prozent springt die Aktie wieder in den Bereich um 0,17 Euro. Das Mehrjahreshoch bei 0,23 Euro bleibt damit in Reichweite.

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

